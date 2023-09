Google startet Digital Futures-Projekt für verantwortungsvolle KI

Google hat das Digital Futures Project vorgestellt, eine Initiative, die darauf abzielt, Forscher zu unterstützen und politische Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) zu entwickeln. Google.org, der gemeinnützige Zweig von Google, richtet einen 20-Millionen-Dollar-Fonds ein, um Denkfabriken und akademischen Einrichtungen, die an KI-Expertise arbeiten, Zuschüsse zu gewähren. Ziel des Projekts ist es, das Potenzial von KI zur Verbesserung des Lebens und zur Bewältigung komplexer globaler Herausforderungen zu untersuchen und gleichzeitig Fragen der Fairness, Voreingenommenheit, Fehlinformation, Sicherheit und der Zukunft der Arbeit zu berücksichtigen.

Der Fonds wird unabhängige Denker unterstützen, die Themen wie die Auswirkungen von KI auf die globale Sicherheit, die Verbesserung der institutionellen und Unternehmenssicherheit, die Auswirkungen von KI auf Arbeitskräfte und den Übergang der Arbeitskräfte, den Einsatz von KI durch die Regierung zur Steigerung von Produktivität und Wirtschaftswachstum sowie welche Governance-Strukturen untersuchen kann verantwortungsvolle KI-Innovationen fördern.

Zu den ersten Stipendiaten des Digital Futures Fund gehören prominente Organisationen wie das Aspen Institute, die Brookings Institution, das Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future und viele andere. Der Fonds möchte Organisationen weltweit unterstützen und wird in Zukunft weitere Informationen weitergeben.

Das Konzept der „verantwortungsvollen KI“ hat in den letzten Jahren zunehmend an Interesse gewonnen, wobei Branchenakteure und Regierungen die Notwendigkeit einer sicheren und ethischen KI-Entwicklung betonen. Im Einklang damit wurden mehrere KI-bezogene Initiativen gestartet, darunter das Frontier Model Forum, ein von OpenAI, Microsoft, Anthropic und Google gegründetes Branchengremium, das Treffen von Präsident Biden mit KI-Unternehmen zur Gewährleistung freiwilliger Schutzmaßnahmen und Europas Bemühungen um eine KI-Regelwerk.

Die Ankündigung von Googles Digital Futures Project erfolgt vor einem nichtöffentlichen Treffen mit dem US-Kongress zum Thema KI, bei dem Technologieführer wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai und andere über die Auswirkungen und die Zukunft der KI diskutieren werden.



Quellen:

– [Google Blog](https://blog.google/outreach-initiatives/google-org/digital-futures-project/)

– [TechCrunch](https://techcrunch.com/2022/08/10/google-makes-20m-commitment-to-support-research-and-public-policy-initiatives-around-ai/)