Abonnenten von Google Fi Wireless Unlimited Plus können jetzt Google One Perk verwalten

Google Fi nimmt Änderungen an der Verwaltung von Google One-Abonnements für seine Abonnenten des Unlimited Plus-Plans vor. Der Mobilfunkanbieter ermöglicht Abonnenten nun die direkte Verwaltung ihres Google One-Abonnements über die Fi-Kontoseite und mobile Apps. Dieses stärker integrierte Erlebnis wird am 25. September eingeführt.

Bisher wurden alle Upgrades auf Google One-Abonnements unabhängig vom Mobilfunkdienst abgerechnet. Ab der nächsten Fi-Abrechnung nach dem 25. September werden jedoch alle Upgrades des Google One-Abonnements über die enthaltenen 100 GB hinaus dem Fi-Konto in Rechnung gestellt.

Es ist wichtig zu beachten, dass Abonnenten möglicherweise eine irreführende Benachrichtigung erhalten, die besagt, dass ihr Google One-Abonnement gekündigt wurde. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine automatisierte Systemmeldung, die ignoriert werden kann. Das Google One-Abonnement wird automatisch über Fi ohne Speicherverlust oder Unterbrechung fortgesetzt.

Abonnenten und Planmitglieder, die Google Fi verlassen, haben eine siebentägige Kulanzfrist, in der sie sich ohne Dienstverlust erneut bei Google One anmelden können. Es ist auch erwähnenswert, dass es keine Änderungen an den 7 GB Google One-Speicher gibt, die im Unlimited Plus-Plan von Fi enthalten sind.

Ziel dieser Änderungen ist es, den Abonnenten von Google Fi Wireless Unlimited Plus ein nahtloseres und integrierteres Erlebnis zu bieten. Dadurch, dass sie ihr Google One-Abonnement direkt über die Fi-Kontoseite verwalten können, wird der Abrechnungsprozess vereinfacht und ein ununterbrochener Zugriff auf den Cloud-Speicher gewährleistet.

