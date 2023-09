Googles Privacy Sandbox verstehen: Die Zukunft der Benutzerdatenverfolgung

By

Google hat kürzlich eine neue Reihe von Funktionen namens „Privacy Sandbox“ eingeführt, die eine deutliche Änderung in der Art und Weise darstellt, wie Chrome Benutzerdaten für Werbezwecke verfolgt. Diese Änderung ersetzt die herkömmliche Verwendung von Cookies von Drittanbietern durch ein neues System, das direkt auf den Browserverlauf eines Benutzers zugreift, um Informationen zu Werbethemen zu sammeln.

Bisher wurden Erstanbieter-Cookies verwendet, um ein personalisiertes Surferlebnis zu bieten, während Drittanbieter-Cookies es Werbetreibenden ermöglichten, Benutzer über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen. Allerdings wurden diese Cookies von Drittanbietern oft als Eingriff in die Privatsphäre angesehen.

Die Privacy Sandbox von Google zielt darauf ab, diese Datenschutzbedenken auszuräumen, indem sie ein transparenteres und kontrollierteres System für die Anzeigenverfolgung bereitstellt. Anstelle von Cookies bietet Chrome jetzt Werbethemen an, bei denen es sich um allgemeine Zusammenfassungen des Surfverhaltens eines Nutzers handelt, auf die Unternehmen zugreifen können, um Anzeigen zu bestimmten Themen zu schalten. Zu den weiteren Funktionen gehören Protected Audience, das Remarketing ermöglicht, und Attribution Reporting, das Daten zu Anzeigenklicks sammelt.

Während Google die Privacy Sandbox als eine Möglichkeit zur Verbesserung der Privatsphäre der Nutzer positioniert, gibt es unterschiedliche Meinungen über ihre Auswirkungen. Einerseits kann die Tracking-Technologie das Benutzererlebnis verbessern, indem sie personalisierte Empfehlungen und Erinnerungen bereitstellt. Andererseits kann es sein, dass sich einige Benutzer mit diesem Grad der Überwachung unwohl fühlen.

Wenn Sie das Tracking lieber ganz vermeiden möchten, stehen Ihnen Alternativen zur Verfügung. Spezialisierte Browser ohne Tracking wie DuckDuckGo und Brave legen Wert auf die Privatsphäre der Benutzer. Darüber hinaus blockieren Safari und Firefox bereits standardmäßig Cookies von Drittanbietern.

Für diejenigen, die Google Chrome verwenden, finden Sie die Privacy Sandbox-Einstellungen unter Einstellungen > Datenschutz für Anzeigen. Benutzer können jeden Abschnitt je nach ihren Vorlieben einzeln ein- oder ausschalten. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung dieser Funktionen Auswirkungen auf die Erfassung und Weitergabe von Benutzerdaten haben kann.

In einer Welt, in der Internetdienste oft kostenlos sind, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Kosten möglicherweise in Form personenbezogener Daten anfallen. Als Benutzer sollten wir unsere Entscheidungen hinsichtlich des Online-Datenschutzes und der Datenfreigabe berücksichtigen und bewerten.

