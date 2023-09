Google schließt Rollout des Core-Updates im August 2023 ab

By

Google hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Einführung des Core-Updates vom August 2023 abgeschlossen ist. Dieses Update, das am 22. August 2023 begann und am 7. September 2023 endete, ist das zweite Kernupdate in diesem Jahr.

Kernaktualisierungen müssen für Unternehmen und Organisationen unbedingt bekannt sein, da sie erhebliche Auswirkungen auf die Leistung von Websites in den Suchergebnissen haben können. Unabhängig davon, ob die Veränderung im Ranking positiv oder negativ ist, kann sie sich stark auf den organischen Traffic, die Conversions und den Umsatz auswirken.

Wenn Websitebesitzer wissen, wann diese Aktualisierungen stattfinden, können sie leichter feststellen, ob auf ihrer Website vorgenommene Änderungen oder Änderungen am Ranking-Algorithmus von Google für etwaige Leistungsschwankungen verantwortlich sind.

Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt für Unternehmen, sich mit ihren Analysen zu befassen und mögliche Verbesserungen zu bewerten, die an ihren Seiten und Inhalten vorgenommen werden können.

Es wird spekuliert, dass es sich beim Core Update vom August 2023 um ein wesentliches Update im Vergleich zu früheren Core Updates handelt, wie aus ersten Diskussionen in der SEO-Branche hervorgeht. In den kommenden Tagen wird ein ausführlicher Bericht über die Auswirkungen dieses Updates veröffentlicht.

Zu den früheren Kernaktualisierungen gehören das Update der Rezensionen vom April 2023, das vom 12. bis 25. April lief, sowie das Update der Produktrezensionen vom Februar 2023, das am 21. Februar begann und am 7. März endete.

Google hat bereits zuvor Ratschläge zum Umgang mit den negativen Auswirkungen eines Kernupdates gegeben. Sie schlugen vor, dass es keine spezifischen Maßnahmen zur Wiederherstellung gebe, da ein Rückgang im Ranking nicht bedeute, dass mit einer Website grundsätzlich etwas nicht in Ordnung sei. Google hat jedoch eine Liste mit Fragen bereitgestellt, die zu berücksichtigen sind, wenn eine Website durch ein Kernupdate beeinträchtigt wird. Während zwischen den Kernaktualisierungen möglicherweise eine gewisse Wiederherstellung zu beobachten ist, treten die bedeutendsten Änderungen in der Regel nach einem weiteren Kernaktualisierung auf.

Quelle: Suchmaschinenland