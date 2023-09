Alphabetisierungsstipendien: Verbesserung des Zugangs zu hochwertigen Ressourcen und Unterstützung für die Alphabetisierung

By

Der Zugang zu hochwertigen Ressourcen und Unterstützung für die Lese- und Schreibkompetenz ist für den Erfolg der Schüler in ihrer Ausbildung von entscheidender Bedeutung. Allerdings haben nicht alle Studierenden den gleichen Zugang zu diesen Ressourcen. Hier kommen Alphabetisierungsstipendien ins Spiel, die sowohl für Pädagogen als auch für Lernende einen Hoffnungsschimmer darstellen.

Die GOAL Digital Academy in Mansfield, Ohio, hatte das Glück, vom Ohio Department of Education ein Alphabetisierungsstipendium zu erhalten. Dieses Stipendium zielt darauf ab, den Lese- und Schreibunterricht in ihrer Blended-Learning-Umgebung zu verbessern, indem Systeme zur Ermittlung und Umsetzung von Interventionsbedürfnissen eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass alle GOAL-Schüler zu starken Lesern werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Pädagogenteam der Akademie monatliche Schulungen besucht, die von nationalen Experten geleitet werden. Sie haben ein Multi-Tiered System of Support-Modell (MTSS) für die Alphabetisierung entwickelt und Teams eingerichtet, um ihre Wirkung zu überwachen. Dieses Modell hilft dabei, den Interventionsbedarf zu ermitteln, indem es Screener- und Diagnosebewertungen verwendet, Schwellenwerte für die Identifizierung von Schülern festlegt, die eine intensivere Unterstützung benötigen, und spezifische Aktivitäten für jede Stufe konzipiert.

Darüber hinaus hat die Akademie gemeinsame Erwartungen und einen evidenzbasierten Vokabelunterricht entwickelt. Lehrer erhalten Schulungen und Unterstützung bei der Bereitstellung konsistenten Unterrichts über alle Klassenstufen hinweg. Dabei nutzen sie Tools wie Frayer-Modelle, NearPod und Flocabulary, um die Wortschatzentwicklung zu verbessern.

Das Team von GOAL bildet sich fortlaufend mit der Alphabetisierungsexpertin Kim St. Martin weiter. Sie haben außerdem Mitarbeiter für die Ausbildung zu Lese- und Schreibtrainern ausgewählt und ein Schulungs- und Unterstützungsprogramm erstellt. Diese Trainer werden ihre Fähigkeiten durch Kurse und bewährte Coaching-Methoden verbessern, mit zusätzlicher Unterstützung durch das Mid-Ohio Educational Service Center.

Der Schwerpunkt der Akademie lag im ersten Quartal auf der Planung und Vorbereitung. In Zukunft werden sie daran arbeiten, Daten zur Treue und Auswirkung zu sammeln und ein effizientes Analysesystem zu entwickeln. Der Schwerpunkt des zweiten Semesters liegt auf der Erweiterung bewährter Verfahren und der Schulung des gesamten Personals im Alphabetisierungsunterricht der Stufe 1.

Das Engagement und die Leidenschaft des Teams von GOAL sind nicht unbemerkt geblieben. Staatliche und nationale Alphabetisierungsteams beobachten ihre Fortschritte genau und erkennen ihr Engagement für qualitativ hochwertigen Unterricht und den Erfolg der Schüler an. Das von GOAL erhaltene Alphabetisierungsstipendium wird als Katalysator für systemweite Verbesserungen des Alphabetisierungsunterrichts und der Teamzusammenarbeit dienen.

Durch die Beseitigung der Ungleichheiten beim Zugang zu hochwertigen Lese- und Schreibressourcen und die Bereitstellung gezielter Unterstützung ermöglichen Lese- und Schreibstipendien Pädagogen und Schülern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

