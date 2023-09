Google entwickelt Emoji-Reaktionen für Gmail

By

Berichten zufolge entwickelt Google eine neue Funktion für Gmail, die es Benutzern ermöglicht, auf E-Mails mit Emojis zu reagieren, ähnlich den Emoji-Reaktionsimplementierungen, die auf Plattformen wie Outlook zu finden sind. Hinweise auf diese Funktion wurden in den jüngsten Updates der Gmail-App für iOS und Android entdeckt.

Die Funktion wurde ursprünglich von The Tape Drive gemeldet, nachdem in der iOS-Gmail-App Code gefunden wurde, der auf Emoji-Reaktionen hinweist. Weitere Beweise wurden in der neuesten Gmail-APK für Android gefunden, die die Behauptungen über die kommende Funktion untermauern. Dem Code zufolge ist die Funktion „bald verfügbar“ und einige Gmail-Benutzer werden zu den ersten gehören, die Zugriff auf Emoji-Reaktionen haben.

Benutzer können Emoji-Reaktionen direkt über den E-Mail-Bildschirm oder das Dreipunkt-Überlaufmenü in Gmail verwenden. Es bestehen jedoch einige Einschränkungen, z. B. die Möglichkeit, bestimmte Emoji-Reaktionen nicht auf verschlüsselte Nachrichten, in großen Gruppen oder wenn der Benutzer einen Bcc-Zugriff erhalten hat, zu verwenden. Darüber hinaus kann es eine Obergrenze von 20 Emoji-Reaktionen pro E-Mail geben und einige Nachrichten können eine Grenze von 50 einzelnen Reaktionen haben.

Google hat die Emoji-Reaktionsfunktion für Gmail nicht öffentlich bekannt gegeben. Auf die Frage nach einer Bestätigung antwortete ein Google-Sprecher mit einem spielerischen „😉,✋📻“ und riet allen, „auf dem Laufenden zu bleiben“.

Mit dieser neuen Funktion können Gmail-Benutzer ihre Reaktionen auf E-Mails mithilfe von Emojis ausdrücken, sodass sich die E-Mail-Plattform eher wie eine Messaging-App anfühlt. Es bleibt abzuwarten, wann die Funktion offiziell für alle Benutzer eingeführt wird, aber Gmail-Benutzer können sich darauf freuen, ihren E-Mail-Konversationen in naher Zukunft eine Prise Spaß und Ausdruckskraft zu verleihen.