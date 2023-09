Trauernde Gemeinschaft ehrt das Leben von Danillo Glenn

By

Am Donnerstagabend versammelte sich eine große Menschenmenge an der Stelle, an der Danillo Glenn nur zwei Tage zuvor auf tragische Weise getötet worden war. Die Szene war voller Blumen, Luftballons und Tränen, als über zweihundert Menschen zusammenkamen, um Glenns Leben zu feiern und sich daran zu erinnern.

Von Trauer überwältigte Teenager säumten den Maschendrahtzaun, der den Basketballplatz umgab, auf dem Glenn sein Leben verlor. Sie legten Blumensträuße in die Löcher der Absperrung, während andere weinten und sich umarmten und so Glenn in ihrer Erinnerung wachhielten.

Als Hommage an Glenn wurden herzförmige Luftballons und Luftballons mit dem Buchstaben „D“ in den Himmel gelassen, begleitet von herzlichen Liebeserklärungen. Einige schluchzten, um zu erzählen, wie Glenn ihr Leben unauslöschlich geprägt hatte. Unter ihnen war Ann Ervin, Glenns Großmutter, die sich für die große Zuneigung bedankte.

Glenns enger Freund spielte bei der Mahnwache von seinem Auto aus von Glenn geschriebene und komponierte Musik. Der Text „Wenn ich allein bin, werden meine Brüder auf meiner Seite sein“ unterstreicht die Ironie, dass es jetzt, in ihrer Zeit der Not, Glenns Lieben waren, die auf Trost und Unterstützung hofften.

Ervin erinnerte sich an Momente, die er mit Glenn verbracht hatte, beispielsweise als sie ihn und seine Geschwister an Geburtstagen dazu zwang, Plastikeier mit der Nase zu schieben. Sie erzählte, wie Glenn sich ihr anvertraute, um Ratschläge für das Leben und Freundschaften zu erhalten, was es für sie noch schwieriger machte, die Realität zu begreifen, dass er nur noch eine Erinnerung war.

Die Einzelheiten zu Glenns Tod bleiben unklar. Die Polizei hat keine aktuellen Informationen zu dem Fall vorgelegt und der Familie liegen nur minimale Informationen voller Gerüchte vor. Im Gespräch mit den Medien flehte Ervin die Täter an, sich zu melden, und forderte sie auf, ihrer trauernden Familie ein Ende zu bereiten.

Der Polizeidienst von Calgary hat noch nicht auf Medienanfragen nach Aktualisierungen der Ermittlungen reagiert, was die Familie in einem Zustand der Unsicherheit und der Sehnsucht nach Gerechtigkeit zurücklässt. Sie hoffen, dass die Personen, die für Glenns Tod verantwortlich sind, durch ihre Selbstanzeige seinen Lieben etwas Frieden und Frieden bringen können.

