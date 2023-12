Honeybee Robotics plant den Bau riesiger Leuchttürme auf dem Mond

By

Honeybee Robotics, ein bahnbrechendes Raumfahrttechnologieunternehmen, wird ein ehrgeiziges Projekt zum Bau riesiger Leuchttürme auf dem Mond in Angriff nehmen. Diese LUNARSABER genannten Strukturen werden nicht nur in Mondnächten für Beleuchtung sorgen, sondern auch als multifunktionaler Knotenpunkt für Energiespeicherung, Kommunikation, Navigation und Überwachung dienen.

Der gewaltige LUNARSABER wird voraussichtlich eine unglaubliche Höhe von 330 Fuß (100 Meter) erreichen und das Potenzial haben, bis zu 650 Fuß (200 Meter) über die Mondlandschaft zu ragen. Ausgestattet mit Solarpaneelen wird diese einsetzbare Struktur verschiedene Systeme in einer einzigen Infrastruktur integrieren und so eine entscheidende Komponente bei der Entwicklung einer Mondwirtschaft bilden.

Laut Kris Zacny, dem Vizepräsidenten für Explorationssysteme bei Honeybee Robotics, besteht der Vorteil der Platzierung des LUNARSABER am Südpol des Mondes darin, dass er immer direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein kann. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Stromerzeugung und ist somit ein idealer Standort für ein solches Projekt.

Der LUNARSABER wird außerdem über erweiterte Funktionen wie Kameras, Kommunikationssysteme und Flutlichter verfügen, die die Erforschung der Mondoberfläche erheblich unterstützen werden. Durch die strategische Platzierung eines oder zweier dieser Leuchttürme am Südpol kann das gesamte Gebiet beleuchtet werden und als Leitlicht dienen.

Die ursprüngliche Annahme war, dass die Polarregionen des Mondes ständig Sonnenlicht erhalten würden, was sie ideal für die Stromerzeugung macht. Die vom Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA durchgeführte Kartierung ergab jedoch, dass in diesen Regionen eine nachhaltige Sonneneinstrahlung das ganze Jahr über nicht gewährleistet ist. Randformationen in der Nähe des Südpols erleben aufgrund ihrer Höhe lange Mondtage, jedoch nicht kontinuierlich.

Der Versuch von Honeybee Robotics, riesige Leuchttürme auf dem Mond zu bauen, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Monderkundung. Dieses Projekt verschiebt nicht nur die Grenzen des wissenschaftlichen Verständnisses, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für die menschliche Besiedlung und Ressourcennutzung auf unserem himmlischen Nachbarn.