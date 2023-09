Erhalten Sie eine lebenslange Lizenz für Microsoft Office 2021 und Online-Schulungskurse für nur 49.99 $

Wenn Sie Ihre Kenntnisse in Microsoft Office-Anwendungen wie Excel, Word oder PowerPoint auffrischen möchten, gibt es derzeit ein tolles Angebot. Für nur 49.99 $ erhalten Sie eine lebenslange Lizenz für Microsoft Office 2021 und Online-Schulungen, was einem Rabatt von 79 % gegenüber dem regulären Preis von 239.99 $ entspricht.

Im Gegensatz zu Microsoft 365, für das ein Jahresabonnement erforderlich ist, können Sie mit dieser lebenslangen Lizenz nur einmal bezahlen und lebenslang auf die Suite zugreifen. Mit diesem Paket erhalten Sie einen Link und einen Softwarelizenzschlüssel zur Installation der Apps auf einem Windows-PC. Wenn Sie Ihren Computer jedoch in Zukunft aktualisieren, müssen Sie einen weiteren Lizenzschlüssel für dieses Gerät erwerben.

Zusätzlich zur lebenslangen Lizenz sind in diesem Angebot auch die Microsoft Zero-to-Advanced-Schulungen enthalten. Diese Kurse decken verschiedene Anwendungsfälle und Tools in Excel, Word, PowerPoint und Access ab. Sie erlernen wertvolle Fähigkeiten wie die Verwendung von VLOOKUP und bedingter Formatierung in Excel, das Erstellen von Dokumentvorlagen und passwortgeschützten Dateien in Word und das Entwerfen ansprechender Diashows in PowerPoint. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für persönliche und kreative Projekte nützlich, sondern auch im beruflichen Umfeld.

Egal, ob Sie die neueste Version von Microsoft Office für Windows benötigen oder Ihre Fähigkeiten mit Online-Schulungen verbessern möchten, dieses Paket bietet beides zu einem unglaublich günstigen Preis. Nutzen Sie die Gelegenheit, Microsoft Office 2021 zu besitzen und Ihr Wissen über seine Anwendungen zu erweitern.

Quellen: Bildnachweis: LearningWhilePracticing

Definitionen:

– Microsoft Office: Eine Reihe von Produktivitätsanwendungen, die von Microsoft entwickelt wurden.

– Microsoft 365: Eine abonnementbasierte Version von Microsoft Office, die Zugriff auf die neuesten Softwareupdates und zusätzliche Funktionen bietet.

– SVERWEIS: Eine Funktion in Microsoft Excel, mit der Sie nach einem Wert in einer Tabelle suchen und einen entsprechenden Wert aus einer anderen Spalte zurückgeben können.

– Bedingte Formatierung: Eine Funktion in Microsoft Excel, mit der Sie Zellen basierend auf bestimmten Bedingungen oder Kriterien formatieren können.

– Dokumentvorlagen: Vorgefertigte Layouts zum Erstellen von Dokumenten in Microsoft Word.

– Passwortgeschützte Dateien: Dateien, für deren Öffnen oder Ändern ein Passwort erforderlich ist.

– Diashows: Präsentationen, die aus mehreren Folien bestehen und Text, Bilder und Multimedia-Elemente enthalten können.