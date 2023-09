Rüsten Sie Ihr Auto mit einem 10-Zoll-Touchscreen am Rückspiegel und zwei Kameras auf

Wenn Sie ein älteres Auto haben, vermissen Sie möglicherweise einige der neueren Technologien wie integrierte Dashcams und Rückfahrkameras. Es gibt jedoch eine Lösung, mit der Sie diese Funktionen bei jedem Auto, sogar bei Oldtimern, zu einem erschwinglichen Preis nutzen können.

Für nur 96 US-Dollar bietet StackSocial ein Angebot für einen 10-Zoll-Touchscreen am Rückspiegel mit Armaturenbrett und Rückfahrkamera-Kit an. Dieses Kit kostet normalerweise 120 US-Dollar und bietet verbesserte Sicht und Sicherheit auf der Straße.

Um die Dashcam zu installieren, montieren Sie den 10-Zoll-Bildschirm mithilfe von Gummihalterungen und Riemen an Ihrem vorhandenen Rückspiegel. Die Dashcam ist in die Rückseite des Bildschirms eingebaut. Als nächstes schließen Sie den Bildschirm zur Stromversorgung an den Zigarettenanzünderanschluss Ihres Autos an. Montieren Sie abschließend die Rückfahrkamera außen an der Rückseite Ihres Autos und schließen Sie das Kabel an den Bildschirm an.

Einer der Vorteile dieses Kits besteht darin, dass Sie Livebilder auf dem 10-Zoll-Bildschirm betrachten können. Sie haben auch die Möglichkeit, die Rückfahrkamera einzeln oder beide Kameras gleichzeitig anzuzeigen. Dies verbessert die Sicht beim Fahren und beim Einparken.

Der Einsatz von Doppelkameras kann im Falle eines Vorfalls, insbesondere aus Versicherungsgründen, von entscheidender Bedeutung sein. Das Kit enthält einen G-Sensor, der Kollisionen automatisch erkennt und Videoaufnahmen auf einer SD-Karte speichert (nicht im Lieferumfang enthalten). Beide Kameras verfügen über Weitwinkel, 4K-Aufnahme und Nachtsichtfunktionen, um klare Bilder von Nummernschildern und Unfällen zu gewährleisten.

Darüber hinaus bietet dieses Kit eine erweiterte Sprachsteuerung, mit der Sie Fotos aufnehmen, die Aufnahme starten und stoppen, die Kamera wechseln oder den Bildschirm freihändig ausschalten können.

Rüsten Sie die Technologie Ihres Autos mit diesem 10-Zoll-Touchscreen am Rückspiegel und zwei Kameras zu einem reduzierten Preis auf.