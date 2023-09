Held Sambia Pro Handschuhe: Der perfekte Reitbegleiter für die Zwischensaison

By

Während die Temperaturen sinken, bereiten sich Motorradfahrer auf der Nordhalbkugel auf die Herausforderungen des Fahrens in der Kälte vor. Held, ein renommierter deutscher Ausrüstungsspezialist, hat eine neue Zwischensaison-Option für Fahrer auf der Suche nach Handschuhen eingeführt, die den Strapazen des wechselnden Wetters standhalten – den Held Sambia Pro.

Die Held Sambia Pro-Handschuhe sind im Sport-Touring-Stil gestaltet und kombinieren verschiedene Materialien und Funktionen zu einer vielseitigen Option, die sich ideal für Fahrten in der Zwischensaison eignet. Die Handschuhe verfügen über eine Handfläche aus Känguruleder für Komfort und Beweglichkeit, während eine Mischung aus Spandex und Leder auf dem Handrücken für eine bessere Isolierung gegen kaltes Wetter sorgt. Darüber hinaus verfügen die Handschuhe über belüftete Einsätze, um die Atmungsaktivität bei wärmeren Temperaturen zu gewährleisten.

In puncto Sicherheit sind die Held Sambia Pro Handschuhe mit verschiedenen Schutzfunktionen ausgestattet. Verstärkte Flachnähte erhöhen die Haltbarkeit, während perforierte Finger und Handflächen eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit bieten, ohne den Komfort und die Beweglichkeit zu beeinträchtigen. Die Knöchel werden durch eine Kunststoffschale geschützt und die Handfläche ist mit SuperFabric und Armaprotec verstärkt. Die Handschuhe verfügen außerdem über die PSA-Zertifizierung gemäß der Norm EN 15954:2015 und stellen so sicher, dass Fahrer im Falle eines Unfalls gut geschützt sind.

Die Handschuhe verfügen außerdem über praktische Funktionen wie einen Scheibenwischer am Zeigefinger für bessere Sicht bei schwierigen Wetterbedingungen. Darüber hinaus gibt es sowohl am Daumen als auch am Zeigefinger einen taktilen Einsatz, der es dem Fahrer ermöglicht, Touchscreen-Geräte zu bedienen, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Die Handschuhe verfügen über eine Klettverschlussmanschette für einen sicheren Sitz, und Fahrer können je nach ihren Vorlieben und Fahrbedürfnissen zwischen der kurzen K-Version und der langen L-Version wählen.

Die in den Farben Schwarz und Grau erhältlichen Held Sambia Pro Handschuhe bedienen unterschiedliche Stilvorlieben. Fahrer können aus einer breiten Palette von Größen wählen, um einen bequemen und sicheren Sitz für unterschiedliche Handgrößen zu gewährleisten. Mit einem Preis von 139.99 USD bieten diese Handschuhe eine attraktive Balance zwischen Erschwinglichkeit und Qualität und sind damit eine attraktive Wahl für Motorradbegeisterte, die sowohl Stil als auch Funktionalität suchen.

Insgesamt sind die Held Sambia Pro Handschuhe der perfekte Reitbegleiter für die Übergangszeit. Mit ihrer Kombination aus Komfort, Mobilität, Sicherheitsfunktionen und stilvollem Design können Fahrer selbst bei kälterem Wetter selbstbewusst auf die Straße gehen und ihre Motorradfahrten genießen.

Quellen:

– Held-Website (www.held.de)