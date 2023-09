Garena Free Fire MAX Trendsetter-Event: So lösen Sie Codes ein und gewinnen exklusive Preise

By

Im beliebten Spiel Garena Free Fire MAX schmücken Spieler ihre Charaktere gerne mit stilvollen Outfits und Accessoires. Um die Spannung noch zu steigern, veranstaltet Garena regelmäßig Sonderveranstaltungen, bei denen Spieler die Chance haben, tolle Gegenstände zu gewinnen. Bei der neuesten Veranstaltung namens Trendsetter-Event gibt es das begehrte Dusk Prowl Bundle, das einen Rucksack, ein trendiges Outfit und andere coole Accessoires enthält.

Das Trendsetter-Event begann am 21. August 2023 und läuft bis zum 3. September 2023. Während dieses Zeitraums können Spieler teilnehmen, indem sie 20 Diamanten für einen einzelnen Spin oder 200 Diamanten für ein Paket mit 11 Spins ausgeben. Mit jedem Spin haben Spieler die Möglichkeit, fantastische Preise zu gewinnen, wie das Dusk Prowl Bundle, das Trendy Clubber Bundle, das Wasteland Roamer Bundle, das Tiger Clubber Bundle und das Demented Maniac Bundle. Darüber hinaus gibt es nach jeweils 10 Drehungen Bonusgegenstände, und bei 100 Drehungen erhalten die Spieler einen besonderen Sonderpreis.

Zusätzlich zum Trendsetter-Event können Spieler in Garena Free Fire MAX auch Codes einlösen, um kostenlose Gegenstände zu erhalten. Die Einlösecodes für den 8. September lauten wie folgt:

– FF7MJ31CXKRG

– FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

– AC2YXE6RF2FH

– LOYFDHE34GXGW4

– FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

– TKEYVGQC3CT8QF

– VRTNJ45IT8UF4BHK6

– LYOU9IF767T1BE456

– YFFCMCPSJ99S3BR43

– FMAPYEZZXZJZE25W

– EFJJV427K98RUCHZM

– CPW2D1U3XA3FFAC

– 2YXE6RF2FAGTFQRDE

– 1XCFFFCMCPSBN9CUNP

– YFATT3HGSQFFCMCPS

– GC9XZMCPW2D2WKWF2

Um diese Codes einzulösen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Besuchen Sie die Garena Free Fire MAX Redemption-Website.

2. Melden Sie sich mit Ihrer bevorzugten Methode (Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID oder VK) bei Ihrem Spielkonto an.

3. Geben Sie einen der Einlösecodes in das dafür vorgesehene Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestätigen“.

4. Bei erfolgreicher Einlösung werden die Prämien innerhalb von 24 Stunden an Ihren E-Mail-Bereich gesendet.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre Charaktere zu verkleiden und exklusive Gegenstände in Garena Free Fire MAX zu sammeln. Nehmen Sie am Trendsetter-Event teil und lösen Sie Codes ein, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern!

Definitionen:

– Garena Free Fire MAX: Ein Action-Adventure-Battle-Royale-Spiel, das von 111 Dots Studio entwickelt und von Garena veröffentlicht wurde.

– Trendsetter-Event: Ein besonderes Event in Garena Free Fire MAX, bei dem Spieler exklusive Gegenstände und Pakete gewinnen können.

– Dusk Prowl Bundle: Ein Bundle in Garena Free Fire MAX, das einen Rucksack, ein Outfit und Accessoires enthält, mit denen Spieler ihre Charaktere verkleiden können.

