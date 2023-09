Die NASA wird aufgefordert, die Transparenz der Kosten für Weltraumstartsysteme zu verbessern

Das Government Accountability Office (GAO) hat die NASA aufgefordert, die Transparenz über die Kosten der Rakete „Space Launch System“ (SLS) zu erhöhen. In einem Bericht, der den Haushaltsunterausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats vorgelegt wurde, kritisierte das GAO die NASA für den Mangel an detaillierten Informationen zu den Kosten des SLS, nachdem die Entwicklung des Fahrzeugs abgeschlossen ist. In dem Bericht wurde hervorgehoben, dass es der NASA nicht gelingt, die Produktionskosten zu messen und eine Kostenbasis für das SLS-Programm festzulegen, was die Transparenz und die Möglichkeit, die langfristige Erschwinglichkeit zu überwachen, einschränkt.

Seit 2014 empfiehlt das GAO der NASA, Kosten- und Zeitplangrundsätze für nachfolgende Artemis-Missionen festzulegen, bei denen die erste Block-1-Version des SLS zum Einsatz kommen würde, die Agentur hat dies jedoch noch nicht getan. Darüber hinaus wurde keine Schätzung der Gesamtlebenszykluskosten für das SLS erstellt, was 2017 vom GAO ​​als Bedenken geäußert wurde.

Während die NASA in ihren Budgetanträgen fünfjährige Finanzierungsprofile für SLS bereitgestellt hat, erklärte das GAO, dass diese Profile kein ausreichender Ersatz für formelle Kosten- und Zeitplanbasispläne seien. Das GAO äußerte sich auch besorgt über Anzeichen eines Kostenanstiegs beim SLS während der Produktion, insbesondere angesichts eines Vertrags, der fast 2 Milliarden US-Dollar für die Produktionskosten der SLS-Kernstufen für die Artemis-3- und 4-Missionen umfasst.

Die NASA ist sich der Kostenbedenken bewusst und hat Schritte unternommen, um diese auszuräumen. Zu diesen Schritten gehören die Umstellung auf Festpreisverträge und die Prüfung eines langfristigen Vertrags mit Deep Space Transport, einem Joint Venture von Boeing und Northrop Grumman, um die SLS-Produktionskosten um bis zu 50 % zu senken. Das GAO erklärte jedoch, dass es noch zu früh sei, um die Wirksamkeit dieser Strategien zur Kostenkontrolle vollständig zu bewerten.

Die Verbesserung der Transparenz und Kostenüberwachung im SLS-Programm ist von wesentlicher Bedeutung, um seine Erschwinglichkeit und langfristige Nachhaltigkeit für zukünftige Artemis-Missionen sicherzustellen.

