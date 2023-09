Embracer Group erwägt Verkauf von Gearbox Entertainment nach Investitionsrückschlag

Embracer Group, ein Gaming-Konglomerat, erwägt Berichten zufolge den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Gearbox Entertainment, um sich nach dem Scheitern eines großen Finanzierungsdeals Anfang des Jahres zu erholen. Während Embracer derzeit nach potenziellen Käufern für Gearbox sucht, ist ein Deal nicht garantiert.

Die Embracer Group war in den letzten Jahren auf einem rasanten Akquisitionskurs und hat ein riesiges Portfolio an Gaming- und Unterhaltungsimmobilien aufgebaut. Dazu gehört die Übernahme von Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (dem Entwickler von Tomb Raider) und den Rechten an Franchises wie „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“. Diese Akquisitionen waren jedoch mit hohen Kosten verbunden, was zu einem erheblichen Problem wurde, als im Juni ein Investmentdeal über 2 Milliarden US-Dollar, angeblich von einer saudischen Investmentgruppe, scheiterte.

Um sich von diesem Rückschlag zu erholen, kündigte die Embracer Group Pläne für eine unternehmensweite Umstrukturierung an, die Entlassungen, Kostensenkungsmaßnahmen und die Veräußerung bestimmter Segmente umfasst. Eine der potenziellen Veräußerungen, die in Betracht gezogen werden, ist Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment wurde 2021 von der Embracer Group im Rahmen eines Deals im Wert von bis zu 1.3 Milliarden US-Dollar übernommen. Seit der Übernahme hat Gearbox zwei Spin-offs der beliebten Spielereihe Borderlands veröffentlicht, wobei ein Borderlands-Film im Jahr 2024 erscheinen soll. Darüber hinaus wurde ihre jüngste Veröffentlichung, Remnant 2, in diesem Monat zum meistverkauften Titel in den USA Juli.

Laut Reuters wird Gearbox Entertainment vor allem an internationale Gaming-Konzerne vermarktet. Die Embracer Group hofft, dass sie durch den Verkauf von Gearbox ihre Finanzen stabilisieren und sich auf ihr verbleibendes Portfolio an Gaming- und Unterhaltungsimmobilien konzentrieren können.

