Unity kündigt umstrittene neue Gebühr für Spieleentwickler an

Unity, das Unternehmen hinter der beliebten Unity Engine, die von unabhängigen Spielestudios verwendet wird, hat mit der Ankündigung einer neuen Gebühr Kontroversen ausgelöst. Ab dem 1. Januar wird den Entwicklern jedes Mal eine Gebühr berechnet, wenn ein Spiel heruntergeladen wird, das die Unity Engine verwendet. Die Gebühr wird ausgelöst, wenn der Umsatz innerhalb von 200,000 Monaten oder bei 12 Gesamtinstallationen einen Umsatzschwellenwert von 200,000 US-Dollar erreicht. Sie kann je nach Unity-Lizenz des Entwicklers bis zu 0.20 US-Dollar pro Installation betragen.

Diese Entscheidung stieß in der Spieleentwickler-Community auf Unmut und Unglauben, wobei die Entwickler Bedenken hinsichtlich der möglichen finanziellen Belastung und der mangelnden Konsultation äußerten. Viele Entwickler sind besorgt über die logistischen Herausforderungen bei der Einführung dieser Gebühr, einschließlich der Frage, wie sie auf Neuinstallationen von Spielen auf neuer Hardware oder in Abonnementdiensten wie Xbox Game Pass oder Wohltätigkeitsspielsammlungen wie Humble Bundle angewendet wird.

Als Reaktion darauf bezeichnete Unity die Gebühr als Unity-Laufzeitgebühr, da sie sich auf den Code bezieht, der jedes Spiel auf Spielergeräten ausführt. Das Unternehmen behauptet, dass diese Gebührenstruktur es Entwicklern ermöglicht, vom kontinuierlichen Engagement der Spieler zu profitieren. Der Präsident von Unity Create, Marc Whitten, erklärte, dass das Ziel dieser Gebühr darin bestehe, „den Werteaustausch“ zwischen Unity und den Entwicklern besser auszubalancieren und mehr Einnahmen zu generieren, damit das Unternehmen weiterhin in die Engine investieren könne.

Diese Entscheidung wirft Bedenken hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen auf die Studios auf, wenn sie auf Gegenreaktionen ihrer Nutzerbasis stoßen oder wenn ihre Spiele in Masseninstallationskampagnen landen. Viele Entwickler haben das Gefühl, dass diese zusätzliche Gebühr ihrem Verständnis ihrer Lizenzvereinbarung mit Unity und den Einnahmen, die sie mit ihren Spielen erwarten, widerspricht. Der Mangel an Klarheit seitens Unity darüber, wie die Gebühr umgesetzt und nachverfolgt werden soll, hat diese Bedenken nur noch verstärkt.

Unity Engine wurde erstmals 2005 veröffentlicht und ist eine plattformübergreifende Spiele-Engine, die aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Flexibilität bei unabhängigen Spieleentwicklern an Popularität gewonnen hat. Es wurde verwendet, um erfolgreiche Titel wie Cuphead, Rust und Pokémon GO zu erstellen. Allerdings stand Unity vor finanziellen Herausforderungen, was zu Personalentlassungen und der Notwendigkeit führte, seine Investitionen neu zu bewerten. Das Unternehmen hofft, dass diese neue Gebührenstruktur dazu beitragen wird, mehr Umsatz zu generieren und seine Position in der Branche zu stärken.

