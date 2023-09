Die Rolle der digitalen öffentlichen Infrastruktur bei der Förderung finanzieller Inklusion und Produktivität

By

Die G20 haben in Zusammenarbeit mit der Weltbank und der G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) einen politischen Leitfaden zur Entwicklung und Bereitstellung digitaler öffentlicher Infrastruktur (DPI) veröffentlicht, um finanzielle Inklusion und Produktivitätssteigerungen im globalen Süden zu fördern. Das Dokument untersucht anhand von Fallstudien aus verschiedenen Regionen das Potenzial von DPIs zur Förderung der finanziellen Inklusion und Produktivität.

Wenn DPIs als interoperable und offene Systeme implementiert werden, können sie integrative Volkswirtschaften schaffen und schutzbedürftigen Gruppen über effiziente Zahlungsplattformen einen einfachen und sicheren Zugang zu wichtigen Diensten ermöglichen. Diese Infrastruktur spielt auch eine wichtige Rolle dabei, Nationen bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen zu unterstützen.

Der Richtlinienleitfaden führt das Beispiel Indien an, das DPIs wie die digitale Aadhaar-ID und die interoperable digitale Zahlungsplattform UPI erfolgreich implementiert hat. Die G20 ist davon überzeugt, dass DPIs nicht nur dem Finanzsektor, sondern auch anderen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Bildung und der Sozialfürsorge zugute kommen können.

Die Veröffentlichung würdigt zwar die Fortschritte, die bei den weltweiten Bemühungen um finanzielle Inklusion durch den Einsatz digitaler Finanzdienstleistungen (DFS) erzielt wurden, betont jedoch, dass noch viel zu tun bleibt und DPIs bei der Erreichung dieser Ziele eine entscheidende Rolle spielen können. Bei guter Verwaltung haben DPIs das Potenzial, Transaktionskosten zu senken, Innovationen anzuregen, die Wettbewerbsfähigkeit und Interoperabilität zu steigern und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Für den privaten Sektor bieten DPIs Chancen für Innovation, höhere Effizienz und Zugang zu neuen Märkten und Krediten, sofern die erforderlichen institutionellen und Marktbedingungen vorhanden sind.

Allerdings birgt die Umsetzung von DPIs auch potenzielle Risiken im Zusammenhang mit betrieblichen, rechtlichen, regulatorischen, Insolvenz-, Ausschluss- und finanziellen Fragen des Verbraucherschutzes. Um diesen Risiken zu begegnen und die Vorteile von DPIs voll auszuschöpfen, werden die Behörden aufgefordert, durch bewährte Praktiken, risikobasierte Regulierung und Aufsicht sowie eine robuste Datenschutzarchitektur ein förderliches Umfeld zu schaffen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Empfehlungen im Grundsatzdokument freiwillig und unverbindlich sind und sich an öffentliche Behörden richten, aber auch für andere an der digitalen öffentlichen Infrastruktur beteiligte Interessengruppen nützlich sein können.

In einer ähnlichen Entwicklung verzeichnete Indiens UPI-Zahlungssystem, das eine Schlüsselkomponente seiner digitalen öffentlichen Infrastruktur darstellt, im August mit 10.58 Milliarden Transaktionen einen Rekordmonat. Dies entspricht einer Steigerung von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Erfolg von Indiens UPI hat das Interesse anderer Länder geweckt. Berichten zufolge befinden sich drei afrikanische Nationen in Gesprächen mit Indien, um Partnerschaften auszuloten und von Indiens Erfahrungen mit UPI zu profitieren.

Quellen:

– G20-Politikleitfaden zur digitalen öffentlichen Infrastruktur für finanzielle Inklusion und Produktivität

– NDTV: Indiens UPI-Zahlungssystem verzeichnet im August Rekordtransaktionen