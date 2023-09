Cruise Robotaxi Company steht kurz vor der behördlichen Genehmigung für die Massenproduktion fahrerloser Fahrzeuge

Cruise, das von General Motors unterstützte Robotaxi-Unternehmen, steht laut CEO Kyle Vogt kurz vor der behördlichen Genehmigung für die Massenproduktion seines speziell entwickelten fahrerlosen Fahrzeugs. Das Fahrzeug des Unternehmens mit dem Namen Origin wurde 2020 vorgestellt und stellt die nächste Generation fahrerloser Autos dar, ohne Lenkrad oder Pedale und nur mit Beifahrersitzen. Während Cruise derzeit modifizierte Fahrzeuge mit traditioneller Steuerung betreibt, besteht das Ziel darin, dass Tausende von Origins Mitfahrdienste in den Vereinigten Staaten anbieten.

Bevor diese Vision jedoch Wirklichkeit werden kann, muss Cruise regulatorische Hindernisse überwinden und eine Ausnahme von den bundesstaatlichen Sicherheitsstandards erhalten. Vogt geht davon aus, dass diese wichtige Ausnahmeregelung bereits in diesem Monat gewährt werden könnte. Kritiker der Robotaxi-Dienste von Cruise sowie des großen Anbieters Waymo haben Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Einsatzbereitschaft vollständig autonomer Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen geäußert. Vorfälle mit autonomen Autos in San Francisco haben diese Bedenken geschürt.

Die jüngsten Ereignisse haben die Herausforderungen deutlich gemacht, mit denen Cruise und andere Unternehmen in der autonomen Fahrzeugbranche konfrontiert sind. Letzten Monat ordneten die Aufsichtsbehörden Cruise an, seine Robotaxi-Flotte in San Francisco nach einem Unfall mit einem Feuerwehrauto zu reduzieren. Bei dem Vorfall kam es zu leichten Verletzungen des Beifahrers des fahrerlosen Autos. Allerdings erteilte die California Public Utilities Commission Cruise und Waymo die Erlaubnis, ihre kostenpflichtigen Mitfahrdienste den ganzen Tag über auszuweiten, was einen bedeutenden Meilenstein für die Branche darstellt.

Kyle Vogt hat das Potenzial der autonomen Technologie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit betont, warnt jedoch davor, dass übermäßiger Widerstand von Kritikern den Fortschritt behindern könnte. Auch Waymo hat sein eigenes Design für ein Fahrzeug vorgestellt, das dem Origin von Cruise ähnelt und in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Autohersteller Geely entwickelt wurde. Das Waymo-Fahrzeug bietet einen geräumigen und komfortablen Innenraum ohne Lenkrad oder Pedale und bietet den Fahrern Bildschirme, Ladegeräte und verstellbare Sitzmöglichkeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cruise nur noch wenige Tage von der behördlichen Genehmigung für die Massenproduktion seines vollständig autonomen Fahrzeugs Origin entfernt ist. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der Vision des Unternehmens eines fahrerlosen Mitfahrdienstes. Allerdings müssen Sicherheitsbedenken und regulatorische Hürden ausgeräumt werden, bevor diese Fahrzeuge in größerem Maßstab eingesetzt werden können. Dennoch signalisieren die Fortschritte von Cruise und Waymo eine vielversprechende Zukunft für den autonomen Transport.

Quellen:

– Detroit Free Press

– California Public Utilities Commission