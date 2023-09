Der Einfluss von The Elder Scrolls III: Morrowind auf Bethesda

By

Der Dotcom-Crash von 2001 war eine herausfordernde Zeit für ZeniMax, da Zweifel an der Realisierbarkeit ihres Videospielprojekts The Elder Scrolls III: Morrowind aufkamen. Projektleiter Todd Howard erkannte, wie wichtig der Erfolg des Spiels war, und berief ein Treffen außerhalb des Geländes mit seinem Team ein. Viele befürchteten, dass sie entlassen würden, doch stattdessen verteilte Howard personalisierte Visitenkarten mit den von jedem Entwickler gewählten Ehrentiteln, was ein Gefühl von Wichtigkeit und Einheit vermittelte.

Morrowind markierte einen bedeutenden Wendepunkt für Bethesdas Rollenspiele. Es war das erste Elder Scrolls-Spiel, das auf Konsolen veröffentlicht wurde und allein auf der Xbox millionenfach verkauft wurde. Laut Noah Berry, Leiter des Bereichs Environment Art bei Skyrim, war Morrowind ein entscheidender Moment, der das Studio als Ganzes prägte.

Die Elder Scrolls-Reihe hatte bescheidene Anfänge mit dem Kulterfolg von The Elder Scrolls: Arena im Jahr 1994. Bethesda wollte jedoch das allgemeine Erscheinungsbild und die begrenzten Standorte von Arena für die Fortsetzung verbessern. The Elder Scrolls II: Daggerfall führte mit seiner 3D-Perspektive und einem literarischeren Stil zu einem höheren Grad an Details und Storytelling.

Das prozedurale Weltgenerierungssystem von Daggerfall war bahnbrechend und ermöglichte über 15,000 einzigartige Orte. Das Spiel war ein großer Erfolg für Bethesda und verkaufte sich in nur zwei Tagen über 100,000 Mal. Dieser Erfolg bereitete den Grundstein für die ehrgeizige Game-Design-Philosophie der Bethesda Game Studios unter der Leitung von Todd Howard.

Nach Daggerfall haben die Bethesda Game Studios die Grenzen ihrer Spiele weiter erweitert. Spin-offs wie Battlespire und Redguard haben die Welt von Tamriel aufgebaut und die Überlieferungen der Serie erweitert. Der im Redguard-Handbuch enthaltene Pocket Guide to the Empire lieferte eine ausführliche Geschichte und Hintergrundinformationen zur Spielwelt.

Als der Hauptdesigner Ken Rolston 1996 dem Team beitrat, war ursprünglich geplant, dass „Elder Scrolls III“ auf den Summerset-Inseln spielt. Dank der Leidenschaft des Konzeptkünstlers Michael Kirkbride und des Schriftstellers Kurt Kuhlmann wurde die Idee jedoch später auf die Vulkaninsel Vvardenfell in Morrowind verlagert. Die Vision für Morrowind umfasste das gesamte Gebiet und legte den Grundstein für die modernen Elder Scrolls-Spiele.

Der Erfolg von Morrowind belebte Bethesda neu und führte zur Neugestaltung des Studios. Es ebnete den Weg für zukünftige Blockbuster-Titel wie Skyrim und Fallout 4. Morrowind bleibt ein entscheidender und aufregender Moment in der Geschichte von Bethesda, der ihren Ansatz beim Spieldesign prägte und ihren Platz im Rollenspiel-Genre festigte.

