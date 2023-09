SAS kündigt wichtige Initiativen auf der Explore-Konferenz an

By

SAS hat kürzlich während seiner Explore-Konferenz in Las Vegas mehrere wichtige Ankündigungen gemacht und damit sein Engagement für KI und Analytik unter Beweis gestellt. Eine der wichtigsten Initiativen ist ihr Versprechen, 1 Milliarde US-Dollar in KI-gestützte Branchenlösungen zu investieren. Diese Investition spiegelt den Fokus von SAS wider, Analysen für jedermann und überall zugänglich zu machen.

Im Einklang mit diesem Versprechen nutzt SAS generative KI, um Datenherausforderungen zu lösen. Das Unternehmen arbeitet daran, authentische Daten zu generieren, die reale Umgebungen widerspiegeln, den Schutz der Privatsphäre der Benutzer sicherzustellen, Voreingenommenheitstests und -minderung durchzuführen sowie seltene und extreme Ereignisse zu testen. Darüber hinaus bietet SAS „digitale Zwillinge“ an, bei denen es sich um Duplikate physischer Systeme handelt, die es Unternehmen ermöglichen, mit neuen Lösungen zu experimentieren und Strategien zur Steigerung der Effizienz zu testen.

SAS ist eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um deren generative KI-Funktionen in die Microsoft Azure OpenAI-Plattform zu integrieren. Durch den Einsatz von SAS-Orchestrierungs- und Analysetools in Verbindung mit Azure können Unternehmen kritische Abläufe unterstützen und Innovationen vorantreiben. Die Integration wird voraussichtlich noch in diesem Jahr für eine begrenzte Vorschau verfügbar sein.

Eine weitere wichtige Ankündigung ist die Einführung von SAS Health, einer Gesundheitsplattform zur Automatisierung von Daten und Analysen. Diese Unternehmenslösung zielt darauf ab, das Gesundheitsdatenmanagement zu verbessern und aufschlussreiche Analysen bereitzustellen, indem sie die schnelle Erfassung elektronischer Gesundheitsakten in standardisierten Formaten ermöglicht. Es wird erwartet, dass SAS Health eine entscheidende Rolle in der Zukunft der Gesundheitsversorgung spielen wird.

Auch die Viya-Plattform erhielt auf der Konferenz Updates. SAS stellte die Viya Workbench vor, eine sichere Cloud-native Entwicklungsumgebung zum Ausführen von Code. Sie kündigten außerdem drei Clients für beliebte Entwicklungstools an: Jupyter Notebook, Visual Studio Code und SAS Enterprise Guide. Diese Verbesserungen zielen darauf ab, die Produktivität zu steigern und schnellere Innovationen für Datenwissenschaftler und Entwickler zu ermöglichen.

SAS stellte außerdem die SAS App Factory vor, eine Anwendung zur schnellen Entwicklung KI-gesteuerter Anwendungen. Diese Lösung automatisiert die Einrichtung eines Cloud-nativen Tech-Stacks, einschließlich React, TypeScript und Postgres. Es ist geplant, dass es nächstes Jahr zusammen mit der Viya Workbench allgemein verfügbar sein wird.

Zusätzlich zu diesen Initiativen hat SAS die SAS Energy Forecasting Cloud für Versorgungsunternehmen eingeführt. Dieser cloudbasierte Dienst trägt zur Verbesserung von Planung und Betrieb bei, indem er prädiktive Analysen für Spitzenbedarf und Übertragungsplanung bereitstellt. Der Testlauf mit dem Los Angeles Department of Water and Power zeigte das Potenzial dieser Lösung.

Während der gesamten Konferenz betonte SAS die Bedeutung von KI und Datenmanagement-Governance. Sie betonten ihre Expertise in den Bereichen Governance und Compliance und betonten die Transparenz ihrer Modelle, insbesondere derjenigen im Zusammenhang mit generativen Inhalten. SAS bekräftigte sein Engagement für die Bereitstellung voll funktionsfähiger KI-Lösungen und betonte den Wert, den sie auf der „letzten Meile“ der Implementierung bieten.

Insgesamt bekräftigen die Ankündigungen von SAS auf der Explore-Konferenz ihr Engagement für KI, Analysen und die Weiterentwicklung der Technologie zur Bewältigung kritischer geschäftlicher Herausforderungen.

