Der ehemalige englische Cricketspieler Andrew Flintoff ist auf den Cricketplatz zurückgekehrt, nachdem er im vergangenen Dezember während der Dreharbeiten zur BBC-Show „Top Gear“ in einen Unfall verwickelt war. Flintoff, der mit Rob Key, dem Geschäftsführer des englischen Cricket, befreundet ist, arbeitet jetzt als unbezahlter Berater für das englische Team während der laufenden eintägigen Länderspielserie mit vier Spielen gegen Neuseeland.

Die Rolle ist vorübergehend und auf die nächsten vier Spiele begrenzt, und es wird nicht erwartet, dass Flintoff nächsten Monat mit der Mannschaft zur Weltmeisterschaft nach Indien reisen wird. Der 45-jährige Cricketspieler, der vor seiner Pensionierung im Jahr 79 141 Tests und 2009 eintägige Länderspiele für England absolvierte, war als Leiter der Feldübungen mit der englischen Mannschaft im Sophia Gardens in Cardiff zu sehen.

Flintoff hat sich letztes Jahr bei dem Unfall die Rippen gebrochen, aber inzwischen hat er sich erholt und ist wieder auf dem Feld. Seine Rückkehr in die Cricket-Welt hat bei den Fans, die sich an seine Beiträge zur englischen Mannschaft während seiner Spielerkarriere erinnern, für Aufregung gesorgt. Auch wenn er kein fester Bestandteil des Kaders sein wird, werden seine Erfahrung und sein Fachwissen den Spielern in der laufenden Serie zweifellos von Nutzen sein.

Es ist immer wieder inspirierend zu sehen, wie ehemalige Spieler wie Flintoff mit dem Sport, den sie lieben, verbunden bleiben und ihr Wissen mit der neuen Generation von Cricketspielern teilen. Diese vorübergehende Rolle als unbezahlter Berater zeigt Flintoffs Engagement für das Spiel und seine Bereitschaft, auf jede erdenkliche Weise einen Beitrag zu leisten.

