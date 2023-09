Framework kündigt vorab eine SD-Erweiterungskarte in voller Größe für seinen modularen Laptop an

By

Framework, das Unternehmen hinter dem modularen Framework-Laptop, hat angekündigt, dass es an einer SD-Erweiterungskarte in voller Größe für sein Gerät arbeitet. Das Unternehmen hat beschlossen, das Modul „vorab anzukündigen“, was bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass es nie ausgeliefert wird. Allerdings zielt Framework darauf ab, seine Community hinter die Kulissen des Entwicklungsprozesses zu führen.

In einer im Jahr 2021 durchgeführten Umfrage stufte die Framework-Community die SD-Karte in voller Größe als den am zweithäufigsten nachgefragten Port ein, nach einer Gigabit-Ethernet-Buchse, die Framework letztes Jahr mit dem Verkauf begann. Die Verzögerung bei der Veröffentlichung der SD-Erweiterungskarte war auf die Entscheidung des Unternehmens zurückzuführen, sich auf die Einführung seines ersten Laptops im Jahr 2020 zu konzentrieren.

Jedes der von Framework entwickelten Erweiterungskartenmodule verfügt über standardmäßige männliche USB-C-Anschlüsse, die in versenkte weibliche USB-C-Anschlüsse auf dem Motherboard eingesteckt werden können. Dadurch können die Module mit anderen USB-C-Computern verwendet oder zwischen Framework-Computern ausgetauscht werden.

Darüber hinaus bietet Framework vergünstigte Intel-Core-Mainboards der 11. Generation zu Preisen zwischen 199 und 399 US-Dollar für Benutzer an, die daran interessiert sind, ihr eigenes inoffizielles Intel NUC zu bauen.

Insgesamt bieten die Ankündigung der SD-Erweiterungskarte in voller Größe durch Framework und die Verfügbarkeit vergünstigter Mainboards spannende Möglichkeiten für Benutzer, ihre eigenen modularen Laptops und Mini-Desktops individuell anzupassen und zu bauen.

Quellen:

– Sean Hollister, „Und Sie können jetzt günstig einen modularen Intel NUC selbst bauen“, The Verge.