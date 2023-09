Vorschau auf Forza Motorsport: Ein vielversprechender Start für die ultimative Rennsimulation

By

Forza Motorsport war schon immer für sein ausgefeiltes Rennerlebnis bekannt und der kommende Teil der Serie dürfte da keine Ausnahme sein. In einer aktuellen Vorschau auf die Builders-Cup-Intro-Serie des Spiels wird deutlich, dass die Entwickler von Turn 10 Studios eine solide Grundlage für jahrelangen Rennspaß geschaffen haben.

Die Intro-Serie umfasst drei Strecken und drei Autos, jedes mit seinen eigenen einzigartigen Fahreigenschaften. Egal, ob Sie den 2019 Subaru STI S209, den 2018 Honda Civic Type R oder den 2018 Ford Mustang GT fahren, die Autos fühlen sich fantastisch an. Die Anpassungsoptionen ermöglichen auch Feinanpassungen, die sich wirklich auf die Fahrweise jedes Fahrzeugs auswirken.

Eines der herausragenden Merkmale von Forza Motorsport ist seine Zugänglichkeit. Das Spiel bietet einen Schwierigkeitsregler, mehrere Spielmodi und zahlreiche Trainings- und Unterstützungsoptionen. Insbesondere die Rückspultaste ist eine beliebte Funktion für Übungsrunden und ermöglicht den Rennfahrern ein schnelles Zurücksetzen, ohne die Strecke zu verlassen. Es fördert das Experimentieren und Spielen ohne Angst vor Bestrafung.

Die Framerate des Spiels ist ein weiterer bemerkenswerter Aspekt. Forza Motorsport läuft auf allen Plattformen, einschließlich der Xbox Series S, mit flüssigen 60 fps. In einer Spielelandschaft, in der viele AAA-Titel Schwierigkeiten haben, 60 fps zu erreichen, ist dieses Maß an Reaktionsfähigkeit ein Hauch frischer Luft für Rennsportbegeisterte.

Obwohl es beim Start einige Bedenken wegen fehlender Funktionen wie dem Zuschauermodus und dem Splitscreen gab, ist das Kernerlebnis von Forza Motorsport nach wie vor stark. Turn10 konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Rennsimulation, bei der Reaktionsfähigkeit, Anpassung und Zugänglichkeit im Vordergrund stehen. Das Ergebnis ist ein visuell atemberaubendes Spiel mit globaler Raytracing-Beleuchtung und dynamischer Beleuchtung, die die Autos und Strecken zum Leben erweckt.

Für die Zukunft ist geplant, dass Forza Motorsport ein Live-Service-Spiel sein wird, bei dem regelmäßige Inhalte und soziale Funktionen in das Spielerlebnis integriert werden. Dies stellt sicher, dass sich die Spieler in den kommenden Jahren auf viele neue Karten, Fahrzeuge und Herausforderungen freuen können.

Insgesamt ist Forza Motorsport als ultimative Rennsimulation vielversprechend. Die Liebe zum Detail, die Zugänglichkeit und die atemberaubende visuelle Wiedergabetreue sorgen für ein aufregendes und fesselndes Erlebnis. Ganz gleich, ob Sie ein Fan der Serie oder Neuling bei Rennspielen sind, Forza Motorsport entwickelt sich zu einem Pflichttitel.

