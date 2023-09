Raja Koduris Mihira AI zielt darauf ab, KI in die Massen zu bringen

Raja Koduri, Gründer von Mihira AI und ehemaliger Chefarchitekt von Intel, hat ein Startup für künstliche Intelligenz gegründet, das KI insbesondere im Bereich der visuellen Effekte in Filmen zugänglich und erschwinglich machen möchte. Koduri, ein erfolgreicher Chip-Designer, möchte mithilfe von KI jeden Künstler zu einem „Superkünstler“ machen, indem er Tausende von Künstlern in Indien in neuen Werkzeugen und Technologien ausbildet. Ziel ist es, visuelle Spektakel zu schaffen, die denen von „Game of Thrones“ ebenbürtig sind, aber zu einem Bruchteil der Kosten. Koduri will das Budget für die Erstellung von Filmen wie „Avatar“, das rund 400 Millionen US-Dollar kostet, mithilfe von KI auf nur noch 10 Millionen US-Dollar senken.

Koduris Ambitionen beschränken sich jedoch nicht auf die Filmindustrie. Er möchte außerdem KI in die abgelegenen Gebiete Indiens bringen, indem er in jedem 100-Kilometer-Radius Rechenzentren errichtet und so die Computerinfrastruktur für mehr Menschen zugänglich macht. Er glaubt, dass Indien in die beste Infrastruktur für die Datenverarbeitung investieren muss, um ein Technologieführer zu werden. Auch wenn die Kosten für die Einrichtung zahlreicher Rechenzentren entmutigend erscheinen mögen, ist Koduri zuversichtlich, dass Indien dies schaffen kann, indem es seine Fertigungskapazitäten nutzt und die Kosten auf einige Milliarden Dollar senkt.

Koduri befasst sich auch mit der Herausforderung, Top-Chip- und KI-Ingenieure für die Arbeit in Indien zu gewinnen. Er glaubt, dass nicht das Geld der entscheidende Faktor ist, sondern die kollektive Leidenschaft und das Ökosystem, das Indien bieten kann. Der Aufbau eines starken Ökosystems, ähnlich dem im Silicon Valley und anderen Technologiezentren, wird talentierte Ingenieure dazu ermutigen, nach Hause zurückzukehren und einen Beitrag zur indischen Chip- und KI-Industrie zu leisten.

Um den Trend zu korrigieren, dass Chip-Design-Startups in Indien vor allem Dienstleistungsunternehmen werden, betont Koduri, wie wichtig es ist, sich auf die grundlegende Entwicklung von geistigem Eigentum (IP) zu konzentrieren. Startups sollten darauf abzielen, Produkte zu entwickeln, die Endbenutzerprobleme lösen, sei es in den Bereichen Gaming, KI, Smartphones oder anderen Bereichen. Koduri glaubt, dass Indien mit der richtigen Unterstützung und Einstellung eine Kultur der IP-Entwicklung fördern kann.

Insgesamt ist Koduri optimistisch, was Indiens Potenzial im Chip- und KI-Bereich angeht. Er hat mehrere Chip-Startups im Land beraten und gefördert, darunter ein Verpackungsdesignunternehmen namens Infinipack. Als Reaktion auf die Idee, dass fortschrittliche Verpackungen nach dem „Tod“ des Mooreschen Gesetzes effizientere Chips liefern können, erinnert uns Koduri daran, dass der Kern des Mooreschen Gesetzes darin bestand, die Chipleistung alle zwei Jahre zu verdoppeln. Auch wenn dies möglicherweise nicht mehr der Fall ist, bleibt er der Ansicht, dass technologischer Fortschritt immer noch möglich sei.

