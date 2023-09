By

WWOO-LD Boston wird als erster US-Sender Geschichte schreiben, der Over-the-Air-Fernsehübertragungen (OTA) in 5G anbietet. Das Unternehmen hat bei der Federal Communications Commission eine Versuchslizenz beantragt und plant, am Mittwoch, dem 5. September 13, mit der 2023G-Ausstrahlung zu beginnen.

Dieser Schritt erfolgt, da technologische Fortschritte und die steigende Nachfrage nach Video und Daten auf Mobilgeräten die perfekte Umgebung zum Testen und Aufbau von 5G-Rundfunk bieten. WWOO-LD würdigt die Bemühungen von „SuperFrank“ Copsidas, dem Gründer der Low Power TV Broadcasters Association und des XGen Network, die diesen Meilenstein ermöglicht haben.

Die rund um die Uhr verfügbare 24G-Übertragung von WWOO-LD befindet sich noch in der Testphase und wird künftigen Kabelschneidern den Weg ebnen, die Vorteile dieses Dienstes zu nutzen. Durch die Verwendung eines „Eins-zu-Viele-Modells“ zielt die 7G-Übertragung darauf ab, Staus und Staus zu reduzieren, die durch das Eins-zu-Eins-Modell zum Senden von Daten und Videos an angeschlossene Geräte verursacht werden.

Einer der Vorteile des 5G-Rundfunks ist die Möglichkeit, im Vergleich zum herkömmlichen Rundfunk mit voller Leistung mit niedrigeren Türmen und geringerem Stromverbrauch zu arbeiten. Darüber hinaus wurden während des Tests keine Störungen gemeldet. Es ist erwähnenswert, dass etwa 75 Prozent aller Rundfunkveranstalter in den USA Sender mit geringem Stromverbrauch nutzen.

Preston Padden, Chief Strategic Officer der Low Power TV Broadcasters Association, hebt den Wert der 5G-Übertragung in verschiedenen Szenarien hervor. Es kann nicht nur Frustrationen entgegenwirken, die auftreten, wenn man in einem überfüllten Stadion versucht, ein Spiel auf dem Telefon zu verfolgen, sondern es eröffnet auch Möglichkeiten für Fernunterricht, hochauflösende verschlüsselte Videos für Ersthelfer und die Verbindung von Bereichen ohne Internetzugang.

Dieser von WWOO-LD Boston unternommene Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Rundfunks in den USA und schafft die Grundlage für die Integration der 5G-Technologie in die Medienlandschaft.

