Neue Kampagnen und Sammlerstücke für PlayStation Stars-Mitglieder im September

PlayStation Stars-Mitglieder aufgepasst! Der September bringt aufregende neue Kampagnen und Sammlerstücke mit sich, die Sie genießen können. Machen Sie sich bereit, neue Herausforderungen anzunehmen, Belohnungen zu verdienen und Ihre digitalen Sammlerstücke zu erweitern. Bleiben Sie den ganzen Monat über über die PlayStation App auf dem Laufenden, um weitere Updates zu erhalten.

Eines der Highlights in diesem Monat ist die Kampagne „PlayStation & You: Wireless Keyboard“. Wenn Sie ein früherer Besitzer der kabellosen PS3-Tastatur waren, wird Ihre Treue bald belohnt. Durch die Teilnahme an dieser Kampagne können Sie ein exklusives digitales Sammlerstück freischalten – die klassische kabellose PS3-Tastatur. Starten Sie einfach die Kampagne und dieses nostalgische Stück wird in Ihre digitale Sammlersammlung aufgenommen.

Für Extra- und Premium-/Deluxe-Mitglieder von PlayStation Plus bietet der Spielekatalog eine große Auswahl an Spielen. Jeden Monat wird der Katalog mit neuen Ergänzungen aktualisiert. Im September empfehlen wir, einige Pflichttitel aus Japan auszuprobieren, etwa Dynasty Warriors 9, Lost Judgement, Devil May Cry 5, Death Stranding und Ghostwire: Tokyo. Wenn Sie eines dieser Spiele spielen, können Sie 50 Punkte verdienen.

Vergessen Sie nicht die monatliche Spielekampagne von PlayStation Plus. Diesen Monat haben PlayStation Plus-Mitglieder die Möglichkeit, 50 Punkte zu sammeln, indem sie eines der monatlichen Spiele im September spielen. Schauen Sie sich unbedingt die für diesen Monat angekündigten Spiele an, um den vollen Nutzen aus dieser Kampagne zu ziehen.

Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, teilzunehmen, ist die Hard Game Club-Kampagne für Cuphead noch bis zum 14. Oktober verfügbar. Verdiene dir die Trophäe „A Day at the Fair“, um das digitale Sammlerstück Cuphead Hard Game Club freizuschalten. Und wenn Sie diese Trophäe bereits erhalten haben, starten Sie einfach die Kampagne und spielen Sie ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel, um den Hard Game Club-Ballon zu erhalten.

Denken Sie daran, den PlayStation Store-Prämienbereich Ihres PlayStation Stars-Prämienkatalogs zu erkunden. Hier können Sie Ihre Punkte für eine Vielzahl unglaublicher Spiele einlösen. Einige Beispiele für die Spiele, die auf Sie warten, sind Cuphead, Moss und Dredge.

Wenn Sie noch kein PlayStation Stars-Mitglied sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Beitritt. Erfahren Sie mehr über PlayStation Stars und melden Sie sich noch heute an!

Bitte beachten Sie, dass die PS Stars-Kampagne in Indonesien nicht verfügbar ist.

Definitionen:

– Digitale Sammlerstücke: Gegenstände, die digital gesammelt und gespeichert werden können und oft als eine Form virtueller Währung oder zur Erweiterung der digitalen Sammlung eines Benutzers verwendet werden.

– PlayStation Plus: Ein Abonnementdienst für PlayStation-Benutzer, der verschiedene Vorteile bietet, darunter kostenlose monatliche Spiele, exklusive Rabatte und Online-Mehrspielerzugang.

– PlayStation Stars: Ein Prämienprogramm für PlayStation-Benutzer, bei dem Mitglieder Punkte sammeln und exklusive Belohnungen freischalten können.

Quellen:

– PlayStation-App

– PlayStation Plus-Spielekatalog

– PlayStation Store-Prämienkatalog