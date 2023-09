Flipkart Mobiles Bonanza Sale: Tolle Angebote für Smartphones

By

Flipkart veranstaltet derzeit einen Mobiles Bonanza-Verkauf, bei dem Kunden tolle Angebote und Rabatte für eine Vielzahl von Smartphones finden, darunter beliebte Modelle wie das iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro und Nothing Phone 1. Dieser siebentägige Verkauf begann am 3. September und dauert bis zum 9. September.

Während dieses Verkaufs bietet Flipkart nicht nur Rabatte, sondern auch Bankangebote, zahlungsbasierte Rabatte, kostenlose EMI-Optionen und Umtauschangebote für ausgewählte Smartphones. Kunden können diese Angebote nutzen, um ihre gewünschten Telefone zu günstigeren Preisen zu erwerben.

Im laufenden Mobiles Bonanza-Verkauf ist das iPhone 14 für Rs. gelistet. 68,999, weniger als der ursprüngliche Preis von Rs. 79,900. Das Realme 11 Pro 5G ist für Rs erhältlich. 22,999 statt Rs. 23,999. Das Redmi Note 12 Pro 5G kann zu einem anfänglichen Preis von Rs. erworben werden. 19,499, gegenüber Rs. 24,999. Darüber hinaus ist das Nothing Phone 1 für Rs aufgeführt. 28,999, reduziert gegenüber dem ursprünglichen Preis von Rs. 33,999.

Wenn Sie diesen Verkauf jedoch verpassen, machen Sie sich keine Sorgen! Flipkart hat mehrere bevorstehende Verkäufe, auf die Sie sich freuen können. Im Oktober beginnt der jährliche Big Billion Days-Verkauf voraussichtlich am 3. Oktober und könnte bis zum 10. Oktober dauern. Dieser Verkauf bietet normalerweise erhebliche Rabatte auf Elektronik, Zubehör und Fernseher. Darüber hinaus veranstaltet Flipkart möglicherweise vom 20. bis 24. Oktober einen Big Dussehra-Sale, der bis zu 80 Prozent Rabatt auf verschiedene Produkte bietet.

Da wir uns dem November nähern, wird Flipkart wahrscheinlich vom 1. bis 6. November einen großen Diwali-Verkauf organisieren, gefolgt vom Flipkart Mobile Bonanza-Verkauf vom 8. bis 14. November, der exklusive Angebote und Rabatte für Smartphones bietet. Darüber hinaus wird es vom 18. bis 24. November einen Grand Gadgets Days-Verkauf und vom 24. bis 28. November einen Grand Home Appliances-Verkauf geben. In den letzten Novemberwochen finden möglicherweise auch der Best Of Season-Verkauf, der Grand Gadget Days-Verkauf und Black statt Freitagsverkauf auf Flipkart.

Bereiten Sie sich im Dezember auf den Flipkart End of Season-Verkauf vom 7. bis 12. Dezember, den Big Saving Days-Verkauf vom 16. bis 21. Dezember, die Weihnachtsausgabe des Flipkart End Of Season-Verkaufs vom 22. bis 25. Dezember und das vor Jahresendverkauf vom 24. bis 31. Dezember. Flipkart organisiert möglicherweise auch den Grand Gadgets Days-Verkauf an den letzten drei Tagen des Jahres.

Während dieser bevorstehenden Verkäufe plant Flipkart, mit verschiedenen Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, um Kunden Cashback, Prämienpunkte und Rabatte anzubieten und sicherzustellen, dass sie beim Online-Einkauf noch mehr sparen können.

