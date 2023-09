Community Summit North America: Förderung des Erfolgs der digitalen Transformation

By

Der Erfolg digitaler Transformationsprojekte wird oft durch schlecht entwickelte digitale Strategien, mangelnde Ausrichtung auf Technologieentscheidungen und eine begrenzte Benutzerakzeptanz neuer Systeme und Prozesse behindert. Diese Beobachtungen werden durch Forschungsstudien Dritter von Firmen wie Deloitte gestützt. Um diese Herausforderungen anzugehen, nehmen Branchenexperten wie CIO Kenny Mullican, AE Index Report-Moderator Toni Witt und Cloud Wars-Gründer Bob Evans am Community Summit North America teil. Diese Veranstaltung findet vom 15. bis 20. Oktober in Charlotte, North Carolina, statt und gilt als das größte unabhängige Innovations-, Schulungs- und Bildungsprogramm für den Bereich Microsoft Business Applications.

Der Community Summit North America bietet ein umfassendes Programm mit über 500 Sitzungen zu Themen wie künstliche Intelligenz (KI), Dynamics, Dynamics 365 und Power Platform. Teilnehmer können außerdem an mehr als 30 praxisorientierten Academy-Kursen teilnehmen und persönliche Hilfe an den Tech Medic-Helpdesks erhalten. Darüber hinaus präsentiert die Veranstaltung eine breite Palette von ISVs, Beratern und Systemintegratoren auf der Ausstellungsfläche, die wertvolle Einblicke und Lösungen bieten.

Während der Veranstaltung wird Bob Evans die Keynote-Bühne betreten, um Microsofts Position als bestplatziertes Unternehmen auf seiner Cloud Wars Top 10-Liste zu diskutieren. Mit über 4,000 anwesenden Business-Tech-Experten, die mittelständische und große Unternehmen repräsentieren, bietet Summit NA eine einzigartige Gelegenheit für Einzelpersonen und Teams, umfassende Schulungen und Schulungen zu erhalten, die direkt auf ihre Initiativen zur digitalen Transformation angewendet werden können. Diese konzentrierte Lernerfahrung ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Reise in nur fünf Tagen zu beschleunigen.

Die Wirkung der Veranstaltung wird in der Aussage des CIO eines Fertigungsunternehmens deutlich, der die Kapitalrendite betonte, die durch die Entsendung seines Teams zum Community Summit North America erzielt wurde. Da das Unternehmen kürzlich auf das D365 Finance, Operations, and Supply Chain Cloud ERP umgestiegen ist, sind seine IT- und Finanzkollegen daran interessiert, Tipps, Tutorials und Anleitungsinformationen zu sammeln, die die Verwirklichung ihrer digitalen Transformationsziele beschleunigen.

Der Community Summit North America ist die am längsten laufende unabhängige Benutzerkonferenz für das Microsoft Business Applications Ecosystem. Mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung umsetzbarer Ratschläge und praktischer Anleitungen ist die Veranstaltung „Für Benutzer, von Benutzern“ konzipiert. Treffen Sie Branchenexperten und Praktiker beim Community Summit North America, um Einblicke in die Nutzung von Microsoft Business Applications zur Erreichung der digitalen Transformationsziele Ihres Unternehmens zu gewinnen.

