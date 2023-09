By

Der Marktwert von Apple ist um 200 Milliarden US-Dollar gesunken, weil befürchtet wird, dass China hart gegen die iPhone-Nutzung durch Regierungsbeamte vorgeht. Diese Nachricht erfolgt im Vorfeld der Markteinführung des neuesten Smartphones durch Apple, von dem erwartet wurde, dass es dem Unternehmen dabei helfen wird, Samsung als volumenmäßig größten Smartphone-Hersteller zu überholen. Allerdings stellen die gemeldeten Beschränkungen für Regierungs-iPhones in Peking und das Wiederaufleben von Huawei Apple auf dem chinesischen Markt vor große Herausforderungen. China macht etwa ein Fünftel des Apple-Umsatzes aus.

Die Ungewissheit über das Schicksal von Apple in China hat dazu geführt, dass die Aktien des Unternehmens in den letzten zwei Tagen um etwa 6 % gefallen sind. Die Anleger sind besorgt über die Auswirkungen dieser Beschränkungen auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. China war für Apple ein entscheidender Markt und alle Hindernisse, mit denen das Unternehmen im Land konfrontiert wird, könnten einen erheblichen Einfluss auf seinen Gesamterfolg haben.

Chinas Beschränkungen für Regierungs-iPhones haben in Verbindung mit dem sinkenden Marktanteil von Apple den Wettbewerb zwischen Apple und Huawei neu entfacht. Der Wiederaufstieg von Huawei droht die Erfolge von Apple in den Schatten zu stellen und seine Position als führende Smartphone-Marke in Frage zu stellen.

Zusätzlich zu den Herausforderungen von Apple in China gibt es weitere wichtige Nachrichtenereignisse zu beobachten. Japan wird überarbeitete BIP-Wachstumszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen und Indien ist Gastgeber des G20-Gipfels, an dem führende Persönlichkeiten der Welt wie US-Präsident Joe Biden teilnehmen. Auch die Präsidentschaftswahlen auf den Malediven und die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag Nordkoreas sind bemerkenswerte geopolitische Ereignisse.

Für Apple ist es von entscheidender Bedeutung, diese Herausforderungen in China effektiv zu meistern, um seine Position auf dem globalen Smartphone-Markt zu behaupten. Weitere Entwicklungen bei Chinas Beschränkungen für die iPhone-Nutzung und der Wettbewerb zwischen Apple und Huawei werden sich weiterhin auf den Marktwert und den Ruf von Apple auswirken.

