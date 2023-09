Neues Mikroskop bei ALBA generiert veröffentlichte Forschungsergebnisse in nur sechs Monaten

Das Joint Electron Microscopy Center am ALBA veröffentlichte kürzlich seine erste Forschungsarbeit im Journal of the American Chemical Society, nur sechs Monate nach seiner Eröffnung. Der Artikel präsentierte Daten und Bilder, die mit dem EM02-METCAM-Mikroskop gewonnen wurden, dem ersten seiner Art in Spanien. Das EM02-METCAM ist ein monochromatisches und doppelt aberrationskorrigiertes Rastertransmissionselektronenmikroskop, das die Inspektion kristalliner Strukturen und elektronischer Konfigurationen von Materialien mit atomarer Auflösung ermöglicht.

Forscher wollen das Mikroskop nutzen, um ein tieferes Verständnis chemischer und physikalischer Phänomene zu erlangen und neuartige Materialien mit einzigartigen Eigenschaften zu entwickeln. Das METCAM-Mikroskop hat seine Leistungsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt und erreicht räumliche Auflösungen unter 50 Pikometer (pm), wenn es mit 300 Kiloelektronenvolt (keV) betrieben wird, und Auflösungen unter 100 pm bei 60 keV. Die mit dem Monochromator erreichte Energieauflösung bei 60 keV betrug 13.6 Elektronenvolt (eV).

Die erste mit dem METCAM-Mikroskop durchgeführte Studie konzentrierte sich auf die Untersuchung einer Familie von Katalysatoren, die in neuen Batterietypen verwendet werden. Das Mikroskop ermöglichte es den Forschern, die geometrische Konfiguration, Zusammensetzung und elektronische Struktur dieser Katalysatoren besser zu verstehen und Aufschluss über die Mechanismen der Katalyse in Lithium-Schwefel-Batterien zu geben.

Die vom METCAM-Mikroskop erfassten Daten mit atomarer Auflösung und die Elektronenenergieverlustspektroskopie ermöglichten es den Forschern, die Abhängigkeit von Spinellkatalysatoren von der geometrischen Konfiguration im Prozess der Schwefelreduktionsreaktion zu charakterisieren. Dieses Wissen dient als Grundlage für die rationelle Entwicklung verbesserter Katalysatoren und leistungsfähigerer Batterien.

Der Erfolg des METCAM-Mikroskops übertraf die Erwartungen der beteiligten Forscher. Seine Vielseitigkeit in der Bildgebung und Spektroskopie ermöglicht es Wissenschaftlern, tiefgreifende Einblicke in Materialien zu gewinnen.

Die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, darunter dem katalanischen Institut für Nanowissenschaften und Nanotechnologie, ALBA Synchrotron, dem spanischen Nationalen Forschungsrat, dem Institut für Materialwissenschaften von Barcelona und der Universitat Autònoma de Barcelona, ​​ermöglichte den Erwerb des EM02-METCAM. Das Projekt wurde vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit Unterstützung des Ministeriums für Forschung und Universitäten der katalanischen Regierung kofinanziert.

Insgesamt sind das JEMCA und seine hochmodernen Mikroskope, darunter das EM02-METCAM, vielversprechend für die Generierung wertvoller Forschung und die Förderung des wissenschaftlichen Verständnisses in verschiedenen Bereichen.

Quellen:

– Zeitschrift der American Chemical Society

– ICN2/ALBA