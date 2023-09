Santa Cruz stellt leichtes E-MTB vor: Das Heckler SL

By

Santa Cruz hat sein Angebot an Elektrofahrrädern um das Heckler SL erweitert, ein leichtes E-MTB mit Fazuas Ride 60-Motor und einem 430-Wh-Akku. Mit einem relativ leichten System bleibt das Gewicht des Fahrrads im niedrigen 40-Pfund-Bereich. Das Rahmendesign ist im Vergleich zum vollmotorigen Heckler-Modell von Santa Cruz schlanker, wodurch weniger erkennbar ist, dass es sich um ein E-MTB handelt.

Mit gemischten Laufrädern, einer 160-mm-Gabel und 150 mm Federweg am Heck verspricht das Heckler SL ein vielseitiges und leistungsfähiges Fahrrad zu werden. Santa Cruz behauptet, es sei „ideal für schnelle Fluchten und um das Beste aus einer Fahrt herauszuholen.“ Das Fahrrad ist in verschiedenen Größen von S bis XXL erhältlich und gewährleistet so eine gute Passform für Fahrer unterschiedlicher Körpergröße.

Der Heckler SL verfügt über einen Carbonrahmen mit Optionen für C- oder CC-Rahmen. Die CC-Rahmen sind aufgrund der Verwendung einer anderen Carbonqualität leichter. Das Display des Fazua Ride 60-Motors ist im Oberrohr integriert und informiert über den Fahrmodus und den Akkustand. Der Controller des Motors ist auf der linken Seite des Lenkers platziert.

In Bezug auf die Geometrie bietet der Heckler SL je nach Größe und Position des Flip-Chips an der Rückseite des Stoßdämpfers eine Reihe von Reichweitenzahlen und Lenkwinkeln. Die Kettenstrebenlänge variiert je nach Größe, um das Gleichgewicht zu wahren. Das Fahrrad ist mit einer vollwertigen Wasserflaschenhalterung im vorderen Dreieck ausgestattet.

Der Heckler SL ist in verschiedenen Bausätzen erhältlich, wobei die Preise zwischen 7,299 und 12,999 US-Dollar liegen. Das Fahrrad verfügt über eine Maxxis DHF/DHR II-Reifenkombination für gute Traktion. Einige Fahrer bevorzugen jedoch möglicherweise einen Reifen mit härterer Karkasse, um mehr Halt zu bieten und das Risiko von Reifenpannen zu verringern.

Was den Fahreindruck angeht, bietet das Heckler SL ein sanftes und leises Steigerlebnis, insbesondere in niedrigeren Motormodi. Das Fahrrad bietet beeindruckenden Grip und Stabilität bei Abfahrten und behält gleichzeitig gute Sprungeigenschaften bei. Im Vergleich zum Specialized Levo SL hat das Heckler SL ein eher abfahrtsorientiertes Fahrgefühl.

Ein potenzieller Nachteil ist der Ring-Controller des Ride 60-Systems, der sich möglicherweise billig anfühlt und mehrere Betätigungen erfordert, um den Modus zu wechseln. Das Fahrrad bietet jedoch drei Fahrmodi: Breeze, River und Rocket, um unterschiedlichen Fahrvorlieben gerecht zu werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Heckler SL von Santa Cruz ein leichtes E-MTB ist, das Vielseitigkeit und Leistung auf unterschiedlichem Terrain bietet. Aufgrund seines schlanken Designs ist es vielleicht nicht sofort erkennbar, dass es sich um ein E-MTB handelt. Fahrer können ein leistungsfähiges Klettererlebnis, beeindruckende Traktion und Stabilität bei Abfahrten sowie ein abfahrtsorientiertes Fahrgefühl erwarten.