First Advantage erwirbt Biometrie-Technologieanbieter Infinite ID

First Advantage, ein Anbieter von Dienstleistungen zur Überprüfung und Verifizierung des Beschäftigungshintergrunds, hat die Übernahme des Biometrie-Technologieanbieters Infinite ID für 41 Millionen US-Dollar in bar bekannt gegeben. Ziel der Übernahme ist es, das Netzwerk- und Identitätsprüfungsangebot von First Advantage für seine US-Kunden zu erweitern.

Infinite ID mit Hauptsitz in Hicksville, New York, ist ein Portfoliounternehmen der privaten Investmentgesellschaft Enlightenment Capital. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Der Anbieter biometrischer Technologie bietet Identifikations- und Authentifizierungstools für verschiedene Sektoren, darunter Verteidigung und Nachrichtendienste, nationale Sicherheit, Strafverfolgung, Grenzsicherheit, Katastrophenhilfe und Notfallmanagement sowie Unternehmenssicherheit.

Scott Staples, CEO von First Advantage, erklärte, dass die Software von Infinite ID die bestehenden RightID- und Digital Identity Services-Angebote des Unternehmens ergänzt. Diese Übernahme wird als bedeutender Schritt zur Erweiterung des Produktportfolios und des Kerngeschäfts von First Advantage angesehen.

Mit dieser Übernahme möchte First Advantage seine Fähigkeiten bei der Bereitstellung fortschrittlicher biometrischer Technologielösungen verbessern, um Arbeitgebern dabei zu helfen, Risiken zu reduzieren und die Einhaltung von Vorschriften aufrechtzuerhalten. Die biometrische Authentifizierung bietet ein hohes Maß an Sicherheit, indem sie einzigartige physische oder Verhaltensmerkmale wie Fingerabdrücke, Gesichtserkennung oder Iris-Scan verwendet, um die Identität einer Person zu überprüfen.

Quellen: First Advantage, Infinite ID

Post-Navigation