Das neue Jahr einläuten: Wie sich Feuerwerk auf unerwartete Weise auf Vögel auswirkt

Neue Forschungsergebnisse haben überraschende Erkenntnisse über die Auswirkungen von Silvesterfeuerwerk auf Vögel ans Licht gebracht. Wissenschaftler der Universität Amsterdam haben herausgefunden, dass der große Lärm- und Lichtpegel, der durch Feuerwerkskörper um Mitternacht entsteht, eine enorme Belästigung für Vögel darstellt. Diese Störung führt dazu, dass viele Vogelarten ungewöhnlich lange fliegen, dabei übermäßig viel Energie verbrauchen und in einer der kältesten Zeiten des Jahres gefährdet sind.

Die Studie ergab, dass Vögel nach dem Feuerwerk am Silvesterabend bis zu einer Stunde in der Luft bleiben können, was zu körperlicher Erschöpfung und einer längeren Erholungsphase führt. Mithilfe der Radartechnik beobachteten die Forscher, dass in dieser Zeit im Vergleich zu anderen Nächten etwa 1,000 Mal mehr Vögel flogen. Vögel empfinden den unerwarteten Lärm und das unerwartete Licht als Zeichen der Gefahr, lösen einen Panikzustand aus und veranlassen sie zum Flug.

Eine der überraschendsten Erkenntnisse war die Dauer der Flüge. Es wurde beobachtet, dass Vögel bis zu einer Stunde in der Luft blieben, eine Flugzeit, die man sonst nur während des Vogelzugs beobachtet. Dieser ausgedehnte Flug stellt eine erhebliche Belastung für die Vögel dar, da sie physiologisch nicht auf längere Flugperioden im Winter vorbereitet sind, wenn sie normalerweise nicht wandern.

Darüber hinaus führen die Flüge die Vögel oft in unbekannte Gebiete, in denen sie noch nie zuvor nach Nahrung gesucht haben. Dies verschärft den durch das Feuerwerk verursachten Energieverlust, da Tiere in unbekannten Gebieten länger brauchen, um Futter zu finden. Größere Vogelarten wie Gänse wurden häufig weiter von ihrer Heimat entfernt, was ihre Fähigkeit beeinträchtigte, angemessene Nahrungsquellen zu finden.

Die in dieser Studie hervorgehobenen negativen Auswirkungen von Feuerwerkskörpern auf Vögel sind eine deutliche Erinnerung an die umfassenderen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Tierwelt. Die Forscher empfehlen den politischen Entscheidungsträgern, den Einsatz von Feuerwerkskörpern auf zentrale Gebiete zu beschränken, um die weit verbreitete Belastung für Vögel zu minimieren. Indem wir das Bewusstsein für diese Themen schärfen, können wir die natürlichen Lebensräume der Vögel während der Feiertage schützen und bewahren.