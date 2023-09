Instagram's Threads führt eine Schlüsselwort-Suchfunktion ein

By

Instagrams Threads, die Messaging-App, die Nutzer von konkurrierenden sozialen Netzwerken ablenken soll, hat eine neue Schlüsselwort-Suchfunktion eingeführt. Bisher konnten Benutzer von Threads nur nach anderen Konten suchen, aber durch die Hinzufügung der Stichwortsuche können sie jetzt nach Beiträgen suchen, die auf bestimmten Begriffen basieren. Die Funktion wird in mehreren Ländern auf Englisch und Spanisch eingeführt, darunter in den USA, Argentinien, Indien und Mexiko. Die neue Suchfunktion ist sowohl in der mobilen Version von Threads als auch auf der im August gestarteten Website verfügbar.

Die Schlüsselwort-Suchfunktion war eine der am häufigsten nachgefragten Ergänzungen von Threads-Benutzern. Die Möglichkeit, nach Beiträgen zu suchen, gleicht Threads jetzt mit anderen sozialen Netzwerken wie X (früher bekannt als Twitter) und Bluesky aus, die bereits ähnliche Funktionen bieten. Um auf die Suchfunktion zuzugreifen, können Benutzer das Suchsymbol auswählen und ihr Schlüsselwort oder ihren Begriff eingeben. In den Suchergebnissen werden passende Konten oder Beiträge angezeigt.

Seit seiner Einführung im Juli hat Threads über 100 Millionen neue Benutzer angezogen. Allerdings begann die Zahl der aktiven täglichen Nutzer nach ihrem Höhepunkt am 7. Juli zu sinken. Bis zum 26. Juli war die tägliche Nutzung um 70 % gesunken, und zwischen dem 7. Juli und dem 7. August ging die Zahl der Nutzer um 79 % zurück. Um die Nutzer bei Laune zu halten, hat Threads daran gearbeitet, neue Funktionen hinzuzufügen und bestehende zu verbessern. Die neu hinzugekommene Stichwortsuche zielt darauf ab, neue Nutzer zurückzugewinnen bzw. zu gewinnen.

Zu den Funktionen, die Benutzer immer noch wünschen, gehören eine Schaltfläche zum Bearbeiten, eine Direktnachrichtenfunktion und ein Hashtag-System. Der Start der Website im August war eine bedeutende Entwicklung, da Threads zuvor nur als mobile App zugänglich war. Threads entwickelt sich ständig weiter und nimmt Änderungen vor, um den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden und mit anderen Social-Media-Plattformen Schritt zu halten.

