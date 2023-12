Die neue Grenze der Antibiotika: Bergbau ausgestorbener Arten

Ein revolutionärer Ansatz zur Entdeckung von Antibiotika führt Wissenschaftler zurück in die Steinzeit. Angesichts der Zunahme antimikrobieller Resistenzen, die jedes Jahr weltweit fast 5 Millionen Todesfälle verursachen, wenden sich Forscher für mögliche Lösungen an ausgestorbene Arten. Unter der Leitung des Bioingenieur-Pioniers César de la Fuente nutzt ein Team künstliche Intelligenz, um genetische Informationen von Lebewesen wie Neandertalern, Wollhaarmammuts und Riesenfaultieren zu gewinnen.

Durch ihre Forschung haben die Wissenschaftler kleine Proteinmoleküle mit bakterienbekämpfenden Kräften identifiziert, die als Inspiration für neue Medikamente zur Bekämpfung von Infektionen beim Menschen dienen könnten. Diese bahnbrechende Arbeit bietet nicht nur mögliche Lösungen für das dringende Problem der antimikrobiellen Resistenz, sondern erweitert auch die Art und Weise, wie die Arzneimittelforschung angegangen wird.

Durch die Analyse der DNA längst ausgestorbener Arten haben die Forscher neue Sequenzen und Molekültypen entdeckt, die noch nie in lebenden Organismen gefunden wurden. Diese Moleküle bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Krankheitserreger gezielt anzugreifen, die heute Probleme verursachen, da Bakterien noch nie zuvor mit ihnen konfrontiert waren.

Obwohl dieser Ansatz unkonventionell erscheinen mag, sind sich Experten einig, dass neue Perspektiven zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen dringend erforderlich sind. Michael Mahan, Professor an der University of California in Santa Barbara, glaubt, dass ein mehrdimensionaler Ansatz zur Lösung der Antibiotikakrise unerlässlich ist. Wenn der Blick in die Vergangenheit potenzielle Lösungen für die Zukunft bieten kann, unterstützt Mahan dies voll und ganz.

Traditionell werden Antibiotika aus Bakterien und Pilzen gewonnen, die im Boden vorkommen. Der übermäßige Einsatz dieser Medikamente hat jedoch zu zunehmenden Resistenzen geführt. Wissenschaftler erforschen derzeit alternative Optionen, darunter Phagen (Viren, die Bakterien fressen) und antimikrobielle Peptide (AMPs), die von verschiedenen Organismen produziert werden. AMPs verfügen über ein breites Spektrum an antimikrobiellen Eigenschaften und zerstören Bakterienmembranen an mehreren Stellen, wodurch eine Arzneimittelresistenz weniger wahrscheinlich wird.

Während derzeit einige peptidbasierte Antibiotika im klinischen Einsatz sind, wie beispielsweise Colistin, das aus bakteriellen AMPs hergestellt wird, geht die Suche nach neuen AMPs weiter. Überraschenderweise wurden vielversprechende AMPs in unerwarteten Quellen gefunden, beispielsweise in Kiefernnadeln und im Blut des Komodowarans.

Der Einsatz rechnerischer Methoden war ein wesentlicher Bestandteil dieser Forschung. Durch das Training eines KI-Algorithmus zur Erkennung potenzieller antimikrobieller Aktivität an fragmentierten Stellen menschlicher Proteine ​​konnten die Wissenschaftler alte Gegenstücke mit potenziellen therapeutischen Eigenschaften identifizieren.

Während die Suche nach neuen Antibiotika Wissenschaftler auf eine Zeitreise mitnimmt, wartet das Potenzial für bahnbrechende Entdeckungen und die Entwicklung innovativer Arzneimittel auf Sie. Die Verschmelzung alter DNA mit moderner Technologie hat neue Grenzen im Kampf gegen Superkeime eröffnet und Hoffnung auf eine gesündere Zukunft gegeben.