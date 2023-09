Subaru verhandelt über eine Rückkehr zum WRC-Rennsport

Subaru, dreimaliger Konstrukteursmeister in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), befindet sich in ersten Gesprächen über eine Rückkehr in die oberste Liga des Sports. Die Marke verließ die WRC im Jahr 2008 aufgrund der globalen Finanzkrise, nahm jedoch weiterhin über das Subaru Motorsports USA-Programm der American Rally Association am Rallyesport teil. Das Team hat kürzlich ein neues WRX-Rallyeauto entwickelt.

Ben Sulayem, Präsident der FIA-Rallye-Kommission, gab bekannt, dass die Gespräche, Subaru zurück in die WRC zu holen, vom Toyota-Vorsitzenden Akio Toyoda unterstützt wurden, der ein glühender Befürworter der Meisterschaft ist. Toyota ist bereits an Subaru beteiligt und Toyoda hat seine Unterstützung für die Initiative zum Ausdruck gebracht. Sulayem äußerte sich optimistisch über die mögliche Rückkehr von Subaru und erklärte, dass es von Vorteil wäre, mehr Hersteller in der WRC zu haben.

Die WRC ist aktiv auf der Suche nach neuen Marken für den Beitritt zur Meisterschaft. Das ideale Ziel sind vier neue Hersteller. Derzeit haben nur Toyota und Hyundai vollständig vom Hersteller unterstützte Teilnehmer, während Ford durch seinen langjährigen Partner M-Sport vertreten ist. Wenn die Gespräche mit Subaru Fortschritte machen, wäre die erwartete Änderung der Vorschriften im Jahr 2027 die beste Gelegenheit für Subaru, der WRC wieder beizutreten.

Eine Herausforderung, die Subaru bewältigen müsste, ist der Motor, da das Unternehmen derzeit über kein Triebwerk verfügt, das den WRC-Vorschriften entspricht. Sulayem schlug jedoch vor, dass Toyota in dieser Hinsicht helfen könnte. Er brachte die positiven Signale des Toyota-Vorsitzenden zum Ausdruck, als er Subaru davon überzeugte, zur WRC zurückzukehren und den benötigten Motor bereitzustellen.

