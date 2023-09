Die Federal Reserve ist weit davon entfernt, eine eigene digitale Währung herauszugeben, sagt ein hochrangiger Regulierungsbeamter

By

Der stellvertretende Vorsitzende für Aufsicht der Federal Reserve, Michael Barr, erklärte, dass die Zentralbank „noch weit davon entfernt“ sei, eine Entscheidung über die Ausgabe einer eigenen digitalen Währung zu treffen. Barr betonte, dass die Fed nur mit der klaren Unterstützung des Präsidenten und der Genehmigung von Gesetzen durch den Kongress eine digitale Währung einführen werde. Er betonte, dass die Fed die Auswirkungen und Kompromisse, die digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) mit sich bringen, gründlich verstehen muss, da die Fed sowohl der Emittent der US-Währung als auch ein Betreiber im Zahlungssystem ist.

Barrs Äußerungen stimmen mit denen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell überein, der ebenfalls erklärte, dass die Fed ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses keine digitale Währung einführen werde. Es herrschte Skepsis gegenüber der Idee einer digitalen Währung, und die Bankenbranche und einige Mitglieder des Kongresses äußerten Bedenken hinsichtlich der Machtkonzentration in den Händen der Fed.

In Bezug auf digitale Währungen, die außerhalb offizieller Kanäle ausgegeben werden, äußerte Barr seine tiefe Besorgnis darüber, dass Stablecoins ohne ausreichende Aufsicht einen festen Platz im Finanzsystem erlangen könnten. Stablecoins, bei denen es sich um digitale Vermögenswerte handelt, die an eine Währung wie den US-Dollar gekoppelt sind, haben aufgrund des Mangels an Regulierungsrahmen und Aufsicht die Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden und Gesetzgebern auf sich gezogen.

Barr betonte, dass Banken, die am Umgang mit Stablecoins interessiert sind, die Genehmigung ihrer Aufsichtsbehörden einholen und solide Risikomanagementmaßnahmen einführen müssen. Er räumte jedoch ein, dass die Politik der Fed nur für Banken gilt, die unter ihrer direkten Aufsicht stehen, und dass anderen staatlich überwachten Banken Spielraum bleibt, noch weiter zu gehen.

Barr betonte, wie wichtig es sei, den richtigen gesetzlichen und regulatorischen Rahmen zu schaffen, bevor aus der Verwendung von Stablecoins als weit verbreitetes Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel erhebliche Risiken entstehen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die Finanzstabilität zu wahren, eine wirksame Geldpolitik aufrechtzuerhalten und die Integrität des US-Zahlungssystems zu schützen.

Quelle: Pete Schroeder, Thomson Reuters.