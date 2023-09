Die Herausforderung, Anonymität in Ökosystemen digitaler Assets zu erreichen

Die Federal Reserve hat ein Papier veröffentlicht, in dem sie die Grenzen der Erreichung bargeldähnlicher Anonymität in Ökosystemen digitaler Vermögenswerte erörtert. Das Papier argumentiert, dass der Wunsch nach Anonymität oft auf einer falschen Vorstellung davon beruht, wie digitale Systeme funktionieren. Trotz Verschlüsselung und anderen Sicherheitsmaßnahmen können durch Aktivitätsprotokolle und Prüfpfade immer noch kleine Informationen verloren gehen, was eine vollständige Anonymität praktisch unmöglich macht.

Während das Papier anerkennt, dass digitale Systeme nicht das gleiche Maß an Anonymität wie Bargeld bieten können, geht es nicht auf die weit verbreitete Erkenntnis ein, dass digitales Geld Bargeld nach und nach ersetzen wird, wodurch jegliches Potenzial für Anonymität in der Zukunft beseitigt wird. Dies ist ein zentraler Punkt, den viele Menschen instinktiv verstehen.

Das Papier behandelt verschiedene Arten von Systemen, einschließlich öffentlicher und zugelassener Blockchains, ist jedoch eindeutig aus der Perspektive einer Zentralbank verfasst. Es wird zwischen der Emissionsschicht und der Zirkulationsschicht unterschieden, ein Konzept, das üblicherweise mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) in Verbindung gebracht wird.

Eine in dem Papier vorgeschlagene Datenschutzstrategie besteht darin, hybride Ansätze zu übernehmen, anstatt sich auf eine einzige Methode zu verlassen. Ein gängiger Ansatz für CBDCs besteht beispielsweise darin, Zahlungen mit kleinen Beträgen zu ermöglichen, ohne dass eine Überprüfung des Know Your Customer (KYC) und der Anti-Geldwäsche (AML) erforderlich ist. Allerdings eröffnet dies illegalen Akteuren die Möglichkeit, größere Transaktionen in kleinere Beträge aufzuteilen und so Kontrollen zu umgehen.

Das Papier hebt auch die unbeabsichtigten Folgen einer absichtlichen Datenoffenlegung hervor. Funktionen zur Verbesserung der Privatsphäre gehen häufig mit einer hohen Rechenlast einher, was zu einer schlechten Transaktionsleistung führen kann. Benutzer können diese Funktionen deaktivieren, um die Abwicklung zu beschleunigen und dabei unwissentlich ihre eigene Privatsphäre und die des gesamten Zahlungssystems gefährden.

Fragen des Datenschutzes und der Benutzerfreundlichkeit sind entscheidende Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg von CBDCs entscheiden können. Datenschutzbedenken haben an Bedeutung gewonnen, und die Öffentlichkeit stellt den möglichen Missbrauch personenbezogener Daten durch Regierungen in Frage. Wenn CBDCs zudem keine nennenswerten Vorteile hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit gegenüber bestehenden privaten Lösungen bieten, kann es sein, dass sie Schwierigkeiten haben, in der breiten Bevölkerung Akzeptanz zu finden.

Die Untersuchung von Datenschutzstrategien in digitalen Asset-Ökosystemen durch die Federal Reserve verdeutlicht die Komplexität und Herausforderungen bei der Erreichung von Anonymität. Es dient als Erinnerung daran, dass Privatsphäre zwar ein wünschenswertes Merkmal ist, es jedoch unrealistisch sein kann, in digitalen Systemen eine vollständige bargeldähnliche Anonymität zu erwarten.

Quellen: Federal Reserve, Financial Times, RBC

Definitionen:

– Datenschutz: Der Zustand oder die Bedingung, dass keine unbefugten Zugriffe oder Offenlegungen personenbezogener Daten möglich sind.

– Ökosysteme für digitale Vermögenswerte: Das Netzwerk von Plattformen und Systemen, die die Erstellung, Speicherung und Übertragung digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen erleichtern.

– Anonymität: Der Zustand, anonym oder nicht identifizierbar zu sein. Im Kontext digitaler Systeme bezeichnet es die Fähigkeit, Transaktionen oder Aktivitäten durchzuführen, ohne die wahre Identität preiszugeben.

– Digitale Zentralbankwährung (CBDC): Eine digitale Form der Fiat-Währung eines Landes, die von der Zentralbank ausgegeben und reguliert wird.