Die Apple Watch Series 9: Verbesserte Leistung und verbesserte Find My Accuracy

Die neu angekündigte Apple Watch Series 9 führt mehrere aufregende Updates ein, die das Benutzererlebnis verbessern werden. Während es keine sichtbare Neugestaltung der Hardware oder neue Gesundheitssensoren gibt, verfügt die Serie 9 über einen aktualisierten Ultra-Breitband-Prozessor. Dieses Prozessor-Update, bekannt als S9, ist die erste echte Leistungssteigerung seit drei Jahren und sorgt für eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung und verbesserte Reaktionsfähigkeit im Vergleich zu Vorgängermodellen.

Zusätzlich zur verbesserten Leistung verfügt die Apple Watch Series 9 über eine erhöhte Helligkeit, die bis zu 2000 Nits für bessere Sichtbarkeit bei hellem Tageslicht und nur 1 Nits bei gedimmtem Licht erreicht. Eine bemerkenswerte Verbesserung ist die Verarbeitung von Siri-Sprachbefehlen auf dem Gerät, was zu schnelleren Reaktionszeiten führt. Benutzer können Siri jetzt allein mit ihrer Stimme nach ihren Schlafmustern, ihrer Herzfrequenz beim Gehen und ihrem Aktivitätsniveau fragen und sogar Gesundheitsdaten wie Gewicht oder Medikamenteneinnahme protokollieren. Siri-Gesundheitsabfragen werden später in diesem Jahr auf weitere Sprachen ausgeweitet.

Apple hat mit der Double-Tap-Funktion außerdem eine neue Möglichkeit zum Erteilen von Befehlen eingeführt. Benutzer können einfach zweimal mit Finger und Daumen zusammentippen, um Anrufe anzunehmen, Timer zu stoppen und andere schnelle Aktionen auszuführen. Diese Funktion wird nächsten Monat verfügbar sein.

Trotz der erhöhten Helligkeit und verbesserten Funktionen behält die Apple Watch Series 9 eine „ganztägige“ Akkulaufzeit von 18 Stunden bei. Die 9. Serie kann ab heute vorbestellt werden, der Versand ist für den 22. September 2023 geplant. Der Startpreis für die Apple Watch Series 9 beträgt 399 US-Dollar.

Für alle, die sich für Individualisierungsmöglichkeiten interessieren, können ab heute auch neue Hermes- und Nike-Armbänder für die Apple Watch bestellt werden, die am 22. September im Handel erhältlich sein werden. Die Aluminium-Modelle der Series 9 gibt es in verschiedenen Farben, darunter Starlight, Midnight, Silver, (PRODUCT)RED und Pink, während die Edelstahlversion in Gold, Silber und Graphit erhältlich ist. Die Hermes-Edition bietet Edelstahloptionen in Silber oder Space-Schwarz.

Insgesamt bringt die Apple Watch Series 9 einen lang erwarteten Leistungsschub und eine verbesserte Funktionalität in die beliebte Smartwatch-Reihe. Mit seinem aktualisierten Prozessor, verbesserten Siri-Funktionen und neuen Funktionen wie Double Tap für schnelle Aktionen verspricht die Serie 9 ein verbessertes Benutzererlebnis.

