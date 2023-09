Eine neue Smartphone-Serie von Huawei Technologies hat aufgrund der darin enthaltenen Technologie weltweite Aufmerksamkeit erregt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die US-Sanktionen überwunden hat und zu einem wichtigen Konkurrenten von Apple werden könnte. Das kürzlich erschienene Mate 60 und Mate 60 Pro haben zusammen mit dem neu eingeführten Mate X5 und Mate 60 Pro+ das Interesse auf dem weltweit größten Smartphone-Markt, China, geweckt.

Eines der Hauptmerkmale der Mate 60-Serie ist ihre Fähigkeit, Satellitenkommunikation zu unterstützen, sodass Benutzer auch in Gebieten ohne Mobilfunksignale oder Internetverbindung, wie zum Beispiel in den Bergen oder auf See, Anrufe tätigen und Nachrichten senden können. Während die spezifischen Details der in diesen Smartphones verwendeten Chips nicht bekannt gegeben wurden, hat das Analyseunternehmen TechInsights das Vorhandensein des neuen Kirin 9000s-Chips identifiziert, der von Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) in China hergestellt wird. Von chinesischen Käufern durchgeführte Geschwindigkeitstests haben gezeigt, dass das Mate 60 Pro Download-Geschwindigkeiten erreicht, die die von 5G-Telefonen der Spitzenklasse übertreffen.

Die Zulieferer der Mate 60-Serie wurden von Huawei nicht offiziell genannt, aber TechInsights hat das südkoreanische Unternehmen SK Hynix als Quelle der in den Telefonen verwendeten DRAM- und NAND-Komponenten identifiziert. SK Hynix hat erklärt, dass es diese Angelegenheit untersucht, da es seine Geschäfte mit Huawei eingestellt hat, seit die USA dem Unternehmen im Jahr 2019 Beschränkungen auferlegt haben. Das Mate 60 Pro enthält im Vergleich zu früheren Modellen mehr in China hergestellte Chipkomponenten.

Der Marktanteil von Huawei, einst der weltweit größte Smartphone-Hersteller, ist stetig zurückgegangen, nachdem die US-Regierung den Zugang zu Chip-Herstellungswerkzeugen, die für die Herstellung fortschrittlicher Mobiltelefonmodelle erforderlich sind, einschränkte. Dadurch hatte das Unternehmen nur eine begrenzte Verfügbarkeit von 5G-Modellen, die vorrätige Chips nutzten. In China ist der Marktanteil von Huawei im Jahr 11 auf 2021 % gesunken, nach 27 % im Vorjahr. Durch die Beschränkungen entwickelte sich Apple zum führenden Premium-Smartphone-Hersteller in China, dessen Marktanteil im gleichen Zeitraum von 11 % auf 19 % stieg.

Analysten gehen davon aus, dass die Veröffentlichung der Mate-60-Serie Huaweis Wiederaufstieg als ernstzunehmender Konkurrent von Apple markieren könnte, der von der patriotischen Begeisterung der chinesischen Verbraucher profitiert. Der Start dieser neuen Serie wurde in den chinesischen Medien und im Internet weithin als symbolischer Schlag gegen die Vereinigten Staaten angesichts der wachsenden Spannungen zwischen beiden Ländern gefeiert. Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF International Securities, erwartet, dass vom Mate 60 Pro in der zweiten Hälfte dieses Jahres zwischen 5.5 und 6 Millionen Einheiten ausgeliefert werden, was einer Steigerung von 20 % gegenüber den ursprünglich geplanten Stückzahlen entspricht. Darüber hinaus könnten die kumulierten Auslieferungen des Mate 60 Pro innerhalb von 12 Monaten nach seiner Markteinführung mindestens 12 Millionen Einheiten erreichen.

Quellen:

– Yelin Mo und Brenda Goh, Reuters