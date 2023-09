Digitale Währungen und der De-Dollarisierungsplan für China und seine Verbündeten

By

Laut einem führenden chinesischen Wissenschaftler werden digitale Währungen zur Entdollarisierung Chinas und seiner Verbündeten beitragen. Huang Qicai, der stellvertretende Direktor der Fujian Academy of Social Sciences, brachte diesen Standpunkt in einem Meinungsbeitrag für Guangming Daily zum Ausdruck. Huang erklärte, dass der Prozess der Entdollarisierung in verschiedenen Ländern bereits begonnen habe und zu einer Multipolarisierung der Weltwährung führen werde, da die Nationen bestrebt seien, sich vom USD zu distanzieren.

Huang glaubt, dass digitale Fiat-Währungen wie Chinas digitaler Yuan in diesem langfristigen Prozess eine Rolle spielen werden. Er weist darauf hin, dass internationale digitale Währungen das Potenzial haben, Innovationen hervorzubringen und zur Entdollarisierung beizutragen. Da digitale Währungsanwendungen immer ausgereifter werden, schlägt Huang die Möglichkeit vor, dass eine supersouveräne „Weltwährung“ entstehen und zum Zentrum des internationalen Währungsverwaltungssystems werden könnte. Während Huang nicht ausdrücklich erklärt, dass Chinas digitaler Yuan diese Rolle erfüllen soll, erwähnt er in seinem Artikel die BRICS-Zahlungsplattform BRICS Pay.

BRICS Pay ist eine kommende dezentrale digitale Zahlungsplattform. Huang weist darauf hin, dass digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) in BRICS Pay integriert werden könnten, wenn die Interoperabilitätsprobleme gelöst werden könnten. Insbesondere China, Russland und Brasilien haben mit ihren jeweiligen digitalen Währungsprojekten erhebliche Fortschritte gemacht. Huang bekräftigt, dass CBDCs durch bilaterale oder multilaterale grenzüberschreitende Transaktionen, die durch digitale Währungsbrückenprojekte erleichtert werden, tatsächlich zur Entdollarisierung beitragen könnten.

Ein weiterer entscheidender Aspekt, den Huang hervorhebt, ist die Notwendigkeit, die Dominanz des von den Vereinigten Staaten kontrollierten SWIFT-Banknachrichtensystems zu brechen. Er betont, dass es für die chinesischen Verbündeten notwendig sei, die Entdollarisierung in Schlüsselbereichen wie Energie und Rohstoffen energisch voranzutreiben. Huang weist darauf hin, dass Währungsswaps und die Abwicklung mit rohstoffproduzierenden Ländern unter Verwendung lokaler Währungen und des Yuan die Bindung zwischen Öl und US-Dollar allmählich schwächen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Währungen, insbesondere Chinas digitaler Yuan, das Potenzial haben, den Entdollarisierungsprozess zu unterstützen. Durch die Förderung der Nutzung digitaler Fiat-Währungen und die Bewältigung von Interoperabilitätsproblemen können Länder wie China und seine Verbündeten ihre Abhängigkeit vom USD verringern und die Multipolarisierung der Weltwährungen fördern.

