Eine Arginin-Supplementierung steigert das Wachstum und die Astaxanthin-Produktion in Algen

Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben herausgefunden, dass eine Arginin-Supplementierung das Wachstum und die Astaxanthinproduktion bei Haematococcus pluvialis, einer Algenart, erheblich steigern kann.

Astaxanthin ist weithin für seine antioxidativen Eigenschaften bekannt und wird in verschiedenen Branchen wie der Lebensmittel-, Pharma-, Medizin- und Kosmetikindustrie eingesetzt. H. pluvialis ist eine natürliche Quelle für Astaxanthin und steht daher im Mittelpunkt der Forschung für wirtschaftliche und effiziente Produktionsmethoden.

Ziel der in Bioresource Technology veröffentlichten Studie war es, Substanzen zu identifizieren, die das Wachstum und die Astaxanthinproduktion in H. pluvialis wirksam steigern könnten. Durch den Vergleich verschiedener Zusatzstoffe stellten die Forscher fest, dass Arginin die deutlichste und kostengünstigste Wirkung auf die Algen zeigte.

Die Forscher fanden heraus, dass Arginin bestimmte Signalwege in den Algen stimuliert, was zur Aktivierung von Genen führt, die mit Carotinoiden und Lipiden in Verbindung stehen. Darüber hinaus verbessert Arginin die Kohlenstoffverwertung in den Algen und erhöht die Expression von Genen, die an der Lipid- und Astaxanthinproduktion beteiligt sind. Diese kombinierten Effekte führen zu einem verstärkten Algenwachstum, einem erhöhten Astaxanthinspiegel und einer erhöhten Lipidproduktion.

Diese Entdeckung hat das Potenzial, die Produktion von Astaxanthin zu revolutionieren. Durch den Einsatz von Arginin-Supplementierung können Forscher die Wachstumsbedingungen für H. pluvialis optimieren und so einen effizienteren und nachhaltigeren Produktionsprozess gewährleisten. Darüber hinaus sorgt die Verwendung eines wirtschaftlichen Zusatzstoffs wie Arginin dafür, dass Astaxanthin in größerem Maßstab hergestellt werden kann und so der steigenden Nachfrage in verschiedenen Branchen gerecht wird.

Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, um die optimale Dosierung und die optimalen Anbaubedingungen für die Arginin-Supplementierung zu ermitteln. Ziel ist die Entwicklung einer skalierbaren und kostengünstigen Methode zur großtechnischen Produktion von Astaxanthin. Mit seinen starken antioxidativen Eigenschaften und seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten verspricht Astaxanthin viel für die Verbesserung der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Eine Arginin-Supplementierung steigert das Wachstum und die Astaxanthin-Produktion in Algen