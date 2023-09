By

„Exadelic“, ein Science-Fiction-Roman von Jon Evans, einem ehemaligen TC-Autor, fängt die Essenz des Tech-Ökosystems mit seinem Schauplatz in der Bay Area und einer referenzreichen Erzählung ein. Während Vergleiche mit „Ready Player One“ gezogen werden, zielt das Buch darauf ab, dessen Grenzen zu überwinden, indem es umfassendere Themen und Handlungsstränge anspricht.

In „Exadelic“ tauchen die Leser in eine KI-gesteuerte Deep-Tech-Verschwörung ein, die über das Schicksal des Planeten entscheidet. Die Handlung entwickelt sich von einem rasanten Techno-Thriller über einen Tech-Manager, der von einer abtrünnigen KI ins Visier genommen wird, zu einer verdrehten Erzählung, die im heutigen technologischen und ethischen Zeitgeist verwurzelt ist. Das Buch befasst sich mit Themen wie außer Kontrolle geratener KI, skrupellosen Risikokapitalgebern und der Natur der Realität, die alle mit der Berichterstattung von TechCrunch in Einklang stehen.

Die Geschichte nimmt unerwartete Wendungen und stellt die Fantasie und das kluge Geschichtenerzählen des Autors unter Beweis. Während der Roman als spannende Strandlektüre genossen werden kann, orientiert er sich stark am Zeitgeist der Tech-Blütezeit der Bay Area, was seine breitere Attraktivität möglicherweise einschränkt. Evans schöpft aus seinem umfassenden Wissen über die Startup-, Technologie- und Investmentwelt sowie über das San Francisco der frühen 2000er Jahre und spricht Leser an, die mit diesen Themen vertraut sind.

Allerdings kämpft der Roman mit dem Solipsismus, eine umfangreiche Geschichte aus einem einzigen Moment und einer einzigen Perspektive heraus zu extrapolieren. Ähnlich wie Science-Fiction-Werke aus den 1960er Jahren, die sich eine Zukunft auf der Grundlage veralteter Technologie vorstellten, scheint „Exadelic“ in der Gegenwart verwurzelt zu sein und keine visionäre Perspektive zu haben. Während einige Leser die Nostalgie verspüren und Gefallen an der ursprünglichen Konzeptkombination des Buches finden, erkennen andere möglicherweise die Einschränkungen.

Insgesamt bietet „Exadelic“ eine unterhaltsame und zum Nachdenken anregende Fahrt durch eine Welt voller Technologie und Intrigen. Obwohl es die Grenzen des Genres nicht sprengt, fängt es die Essenz der Tech-Szene der Bay Area ein und fesselt die Leser mit seiner spannenden Handlung und cleveren Referenzen.

Quelle: Der Artikel basiert auf dem Quellartikel von TechCrunch. Keine URL angegeben.