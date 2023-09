Apple stellt auf der Produktveranstaltung das iPhone 15, die neue Apple Watch und die AirPods vor

Apple Inc. hat seine am meisten erwartete Produktveranstaltung des Jahres angekündigt, bei der das iPhone 15, neue Apple Watch-Modelle und die neuesten AirPods vorgestellt werden. Die Veranstaltung mit dem Titel „Wonderlust“ findet am 12. September in der Apple-Zentrale in Cupertino, Kalifornien, statt.

Das Highlight der Veranstaltung wird die iPhone 15 Pro-Reihe sein, die bedeutende Updates und Verbesserungen bieten wird. Darüber hinaus wird Apple auch seine kommenden Software-Updates besprechen, darunter iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10.

Das iPhone, die Apple Watch und die AirPods sind die Kernprodukte im Apple-Ökosystem und tragen etwa 60 % zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei. Apple hofft, dass die Einführung des iPhone 15 dazu beitragen wird, sich von einem Umsatzrückgang zu erholen und Kunden dazu zu bewegen, ihre Geräte aufzurüsten.

Eine bemerkenswerte Änderung bei der diesjährigen iPhone-Veröffentlichung ist die Umstellung auf den USB-C-Standard für das Laden und die Datenübertragung, was zwar die Leistung verbessern, aber möglicherweise Verbraucher verärgern könnte. Dies ist das zweite Mal, dass Apple den iPhone-Anschluss ändert. Der vorherige Wechsel erfolgte im Jahr 2012.

Das iPhone 15 wird in vier Modellen erhältlich sein: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max. Die Basismodelle verfügen über Aluminiumseiten und eine Glasrückseite, während die High-End-Pro-Modelle über ein neues Design mit Titanseiten, einem gebürsteten Look und einer Milchglasrückseite verfügen. Dank eines neuen Herstellungsverfahrens namens LIPO werden die Pro-Modelle außerdem dünnere Rahmen haben.

Die Pro-Modelle werden mit einem schnelleren A17-Chip ausgestattet sein, der auf einem neuen 3-Nanometer-Produktionsprozess basiert und für eine bessere Leistung und Akkulaufzeit sorgt. Darüber hinaus werden die Pro-Modelle über bedeutende Kamera-Upgrades verfügen, darunter verbesserte Tele- und Ultraweitwinkelobjektive sowie ein aktualisiertes Telesystem mit Hardware-Zoomfunktionen.

Alle neuen iPhones werden mit dem Ultrabreitband-Halbleiter „U2“ für verbesserte Ortungsfähigkeiten ausgestattet sein. Außerdem werden sie zum Laden und zur Datenübertragung von Lightning auf USB-C umsteigen, wobei die höheren Übertragungsgeschwindigkeiten nur bei den Pro-Modellen möglich sind.

Auf der Veranstaltung wird Apple auch die Apple Watch Series 9 in den aktuellen Größen 41 mm und 45 mm vorstellen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen auch die zweite Generation des Ultra auf den Markt bringt, Details zu diesem Modell sind jedoch rar.

Insgesamt wird die Produktveranstaltung von Apple mit großer Spannung erwartet, da das Unternehmen mit seinen neuesten iPhone-Modellen, Software-Updates und Weiterentwicklungen der Apple Watch Verbraucher anlocken möchte. Die Veranstaltung wird auch Einblicke in Apples Strategie zur Bewältigung von Herausforderungen auf dem Markt geben, einschließlich des Umsatzrückgangs und der Bedenken in China.

Quelle: Bloomberg