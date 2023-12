Neue Möglichkeiten bei der Erweiterung des genetischen Alphabets enthüllt

Forschern der University of California San Diego ist ein bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der synthetischen Biologie gelungen. Durch die Einführung neuer synthetischer Nukleotide in das genetische Alphabet haben sie die Möglichkeiten zur Herstellung maßgeschneiderter Proteine ​​und potenzieller neuer Medikamente erweitert.

Das genetische Alphabet besteht aus vier Buchstaben, die die vier Nukleotide darstellen, aus denen die DNA besteht. Das Forschungsteam hat jedoch herausgefunden, dass die RNA-Polymerase, ein Enzym, das für die Proteinsynthese von entscheidender Bedeutung ist, in der Lage ist, ein künstliches Basenpaar auf die gleiche Weise wie natürliche Basenpaare zu erkennen und zu transkribieren.

Die Implikationen dieser Erkenntnis sind bahnbrechend. Mit der Möglichkeit, dem genetischen Code weitere Nukleotide hinzuzufügen, könnten Wissenschaftler die Palette der Moleküle, die im Labor synthetisiert werden können, diversifizieren. Dies hat das Potenzial, das Design und die Entwicklung von Proteinen für therapeutische Zwecke zu revolutionieren.

Der leitende Autor Dong Wang, Professor an der Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences der UC San Diego, betonte die Aufregung um diese Entdeckung. Er erklärte: „Wenn man bedenkt, wie vielfältig das Leben auf der Erde mit nur vier Nukleotiden ist, sind die Möglichkeiten, was passieren könnte, wenn wir mehr hinzufügen könnten, verlockend.“

Die Studie war eine Gemeinschaftsarbeit zwischen der Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences der UC San Diego, der Foundation for Applied Molecular Evolution und dem Salk Institute for Biological Studies.

Traditionell besteht DNA aus Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) und Cytosin (C). Diese Nukleotide bilden Basenpaare mit spezifischen Molekülgeometrien, die als Watson- und Crick-Geometrie bekannt sind. Die neuen synthetischen Nukleotide können nun diese Basenpaare in der Doppelhelix-Struktur der DNA verbinden.

Die Ergebnisse der Forscher wurden am 12. Dezember 2023 in Nature Communications veröffentlicht. Dieser Durchbruch eröffnet neue Wege für die synthetische Biologie und erweitert unser Verständnis des genetischen Codes und seiner möglichen Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Medizin und Biotechnologie.