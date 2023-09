Gearbox Studio ist Berichten zufolge von den Umstrukturierungsbemühungen der Embracer Group betroffen

Jüngsten Berichten zufolge ist Gearbox Studio das jüngste Studio, das von den laufenden Umstrukturierungsbemühungen der Embracer Group betroffen ist. Die Embracer Group hatte im Juni ein umfassendes Restrukturierungsprogramm angekündigt, um sich von den erheblichen Ausgaben im Laufe der Jahre und einem 40-prozentigen Rückgang des Aktienkurses nach einer gescheiterten strategischen Partnerschaft mit der Savvy Games Group zu erholen.

Im Rahmen der Umstrukturierung wurde Ende letzten Monats ein weiteres Studio von Embracer, Volition Games, sofort geschlossen. Nun berichtet Reuters, dass Gearbox möglicherweise das nächste Studio ist, das von Embracer entlassen wird. Embracer soll mit den Investmentbanken Goldman Sachs und Aream & Co zusammenarbeiten, um die Möglichkeit eines Verkaufs von Gearbox zu prüfen. Sie haben bereits Interesse von Dritten erhalten, die das Studio erwerben möchten.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Aktienkurse von Embracer nach dieser Nachricht positiv verändert haben. Gearbox, das 2021 von Embracer übernommen wurde, erzielte mit seinen jüngsten Spieleveröffentlichungen gemischte Ergebnisse. Nach Angaben des Verlags Take-Two waren die Verkäufe von New Tales from the Borderlands Berichten zufolge gering. Ein weiteres Spin-off von Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, übertraf jedoch die Erwartungen. CEO Randy Pitchford hatte zuvor erklärt, dass zukünftige Erfahrungen bereits in der Entwicklung seien.

Als Herausgeber plant Gearbox, Hyper Light Breaker und Homeworld 3 Anfang 2024 zu veröffentlichen. Weitere Entwicklungen könnten sich hinsichtlich der Umstrukturierungsbemühungen der Embracer Group und der Zukunft von Gearbox ergeben.