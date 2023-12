Wissenschaftler entwickeln Methode zur Einbettung fluoreszierender Nanodiamanten in maßgeschneiderte Strukturen

Forschern am São Carlos Institute of Physics (IFSC-USP) der Universität São Paulo ist ein Durchbruch bei der Einbettung von Nanodiamanten mit Farbzentren in maßgeschneiderte Strukturen gelungen. Die in der Fachzeitschrift Nanomaterials beschriebene Methode eröffnet spannende Möglichkeiten zur Integration von Quantenemittern in photonische Geräte für verschiedene Anwendungen.

Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf Stickstoff-Leerstellenzentren (NV-Zentren), bei denen es sich um Defekte in der Kristallstruktur von Diamanten handelt. Dieser Defekt tritt auf, wenn ein Stickstoffatom ein Kohlenstoffatom im Diamantgitter ersetzt und ein benachbarter Platz im Gitter frei ist. Diese NV-Zentren weisen Quanteneigenschaften wie Einzelphotonenemission bei Raumtemperatur und eine lange Kohärenzzeit auf, was sie für die Kodierung und Verarbeitung von Quanteninformationen sowie für die Zellmarkierung in biologischen Studien wertvoll macht.

Die Mikrofabrikation in Diamanten ist technisch anspruchsvoll, daher wandten sich die Forscher der Einbettung von Nanodiamanten mit Farbzentren in maßgeschneiderte Strukturen zu. Sie verwendeten eine Methode namens Zwei-Photonen-Polymerisation (2PP), bei der ein hochintensiver Laserstrahl verwendet wird, um auf ein lichtempfindliches Polymerharz zu fokussieren, das noch nicht erstarrt ist.

In ihrer Studie fügten die Forscher dem Fotolack, einem lichtempfindlichen Material, das für den Herstellungsprozess verwendet wird, eine Nanodiamantlösung hinzu. Nach der Durchführung verschiedener physikalisch-chemischer Verfahren führten sie eine Mikrofabrikation mit Impulsen eines leistungsstarken Lasers durch. Das Vorhandensein und die Position der Nanodiamanten wurden durch Fluoreszenz- und Raman-Spektroskopiemessungen bestätigt.

Die Ergebnisse zeigten nicht nur die Machbarkeit der Herstellung von Mikrostrukturen mit eingebetteten fluoreszierenden Nanodiamanten, sondern auch das Potenzial für Anwendungen in der Photonik und Quantentechnologie. Dieser Durchbruch eröffnet spannende Möglichkeiten für die Entwicklung fortschrittlicher photonischer Geräte mit integrierten Quantenemittern.

Die Forschung war Teil eines Doktorandenprojekts unter der Leitung von Filipe Assis Couto, beraten von Professor Cleber Mendonça. Es wurde durch mehrere Projekte von der São Paulo Research Foundation (FAPESP) unterstützt.