Es wurden neue elektronische Geräte namens SMART-Boxen entwickelt, um die Antennen des Square Kilometre Array (SKA) Niederfrequenzteleskops mit Strom zu versorgen, das derzeit in Westaustralien gebaut wird. Diese Geräte sind so leise, dass sie weniger elektromagnetische Strahlung aussenden als ein Mobiltelefon, das auf der Mondoberfläche platziert wird.

Das SKA Low-Teleskop wird zusammen mit seinem Mittelfrequenz-Pendant in Südafrika nach seiner Inbetriebnahme das größte und empfindlichste Radioteleskop der Welt sein. Mit 131,072 Dipolantennen wird es in der Lage sein, schwache Radiosignale aus den entlegensten Regionen des Universums zu erkennen.

Diese hohe Empfindlichkeit macht das Teleskop jedoch anfällig für Störungen durch vom Menschen verursachte Radiowellenquellen. Sogar die Elektronik an Bord der Starlink-Satelliten von SpaceX, die 342 Meilen über der Erde kreisen, kann von den Antennen des Teleskops erfasst werden. Diese Störung kann sich negativ auf die astronomische Forschung auswirken und die Suche nach Anzeichen außerirdischen Lebens behindern.

Um dieses Problem zu lösen, wurde rund um das Teleskop eine Funkruhezone eingerichtet, in der die Nutzung von Mobiltelefonen und Funksendern streng reguliert ist. Darüber hinaus haben Ingenieure des International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) an der Curtin University spezielle Strom- und Signalverteilungsgeräte für das Teleskop entwickelt, die nur minimale elektromagnetische Strahlung aussenden.

Diese Geräte bestehen aus funkleisen Komponenten und sind in einer speziellen Verpackung verpackt, um das Austreten jeglicher Strahlung zu verhindern. Während des Tests emittierten die Geräte weniger Strahlung, als die Antennen eines Mobiltelefons auf der Mondoberfläche erreichen würden.

Der Bau des SKA-Teleskops begann im Dezember 2022 nach mehr als 30 Jahren Vorbereitungszeit. Die Teleskopstandorte in Australien und Südafrika werden zusammen eine Sammelfläche von 1 Quadratkilometern haben. Der australische Standort wird sich auf Radiowellen mit Frequenzen zwischen 50 und 350 MHz konzentrieren, während sich der südafrikanische Standort auf längere Wellenlängen zwischen 350 MHz und 15.4 GHz konzentrieren wird.

Durch den Einsatz empfindlicher Radioteleskope wie dem SKA können Astronomen Radiowellen erkennen, die Staub und Trümmer durchdringen können, und so Teile des Kosmos beobachten, die für andere Teleskoptypen sonst unsichtbar wären. Von den SKA-Teleskopen wird erwartet, dass sie unser Verständnis des Universums revolutionieren und beispiellose Details über seine Entwicklung und mysteriöse Phänomene liefern.

