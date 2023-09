EE erhöht die Preise für den Roam Further-Plan um 60 Prozent und verärgert damit die Kunden

By

EE, einer der führenden britischen Netzwerkanbieter, hat kürzlich eine deutliche Preiserhöhung für seinen Roam Further-Plan angekündigt. Mit diesem Plan können Kunden Daten, Anrufe und SMS in Ländern wie den USA, Mexiko, Kanada und Australien nutzen. Zu Beginn des Jahres betrugen die Kosten für das Add-on 10 £ pro Monat, später stiegen sie Ende März auf 15 £. Allerdings wurden EE-Kunden nun darüber informiert, dass der Preis am 25. Oktober 18 auf 2023 £ pro Monat steigen wird. Das entspricht einer satten Steigerung von 60 Prozent und mehr als dem Doppelten des ursprünglichen Preises zu Jahresbeginn.

Es überrascht nicht, dass viele EE-Nutzer über diesen plötzlichen Preisanstieg unzufrieden sind. Einige haben auf Social-Media-Plattformen ihre Frustration zum Ausdruck gebracht und geschworen, zu anderen Netzwerkanbietern zu wechseln. Auch wenn der Grund für diesen deutlichen Anstieg unbekannt bleibt, ist klar, dass EE-Nutzer die zusätzlichen Kosten für ungerechtfertigt halten.

Es ist erwähnenswert, dass EE nicht der einzige Netzanbieter ist, der für die Datennutzung im Ausland zusätzliche Gebühren erhebt. Auch andere Anbieter wie Three und Vodafone erheben Gebühren für internationale Daten. Three verlangt für den Zugriff auf Daten in den USA 5 £ pro Tag, während die Gebühren von Vodafone je nach Vertrag um 6.50 £ variieren.

Für diejenigen, die häufig reisen und die erhöhten Gebühren von EE vermeiden möchten, gibt es jedoch eine mögliche Lösung. Der Abschluss eines Plans mit Smart Benefits, die monatlich geändert werden können, bietet möglicherweise Optionen wie Roam Further, Apple TV+ oder Microsoft 365 Personal. Betroffenen EE-Kunden wird empfohlen, nach alternativen Angeboten zu suchen, die ihnen helfen können, Geld zu sparen.

