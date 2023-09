Ed Boon enthüllt im Hot Ones-Interview den Jean-Claude-Van-Damme-Skin für Johnny Cage in „Mortal Kombat 1“.

By

Während eines aktuellen „Hot Ones“-Interviews teilte Ed Boon, der Regisseur des Originalspiels „Mortal Kombat“, ein aufregendes Update für die Fans mit. Er enthüllte einen neuen Skin für die Figur Johnny Cage, die auf dem Actionhelden der 80er Jahre, Jean Claude Van Damme, basiert. Dieses Skin-Design ist eine Hommage an Van Dammes Auftritt im Film Bloodsport, der als Inspiration für Mortal Kombat und die Figur Johnny Cage diente.

Boon zeigte sich begeistert über die Aufnahme von Van Damme in Mortal Kombat 1 und nannte dies einen „bestätigenden Moment, in dem sich der Kreis schließt“ für das Franchise. Van Damme schließt sich anderen 80er-Jahre-Legenden wie Robocop und dem Terminator an, die im Spiel aufgetreten sind.

Der neue Skin wird Van Dammes Konterfei und seine Stimme zeigen, wenn er auf Johnny Cage angewendet wird. Es ist noch unklar, ob die Sprachaufnahmen neu sind oder aus Van Dammes früheren Arbeiten stammen.

Mortal Kombat 1 verfügt bereits über eine mit Stars gespickte Liste, wobei das erste Kombat-Paket Crossover-Charaktere wie Homelander, Omni-Man und Peacemaker enthält. Darüber hinaus wurden A-Star-Talente wie Megan Fox als Vampirkriegerin Nitara in die Besetzung aufgenommen.

Das kommende Spiel „Mortal Kombat 1“ soll ein sanfter Neustart der Serie sein, und Van Dammes Konterfei zu erhalten, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Beginn dieser neuen Ära der Franchise. Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 14. September für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC geplant.

Quelle: The Nerd Stash