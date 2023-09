eBay führt KI-Tool zur Generierung von Produktlisten aus Bildern ein

eBay hat ein neues generatives KI-Tool vorgestellt, mit dem Verkäufer durch einfaches Hochladen eines Fotos vollständige Produktlisten erstellen können. Ziel des Unternehmens ist es, den Verkaufsprozess für neue Händler zu optimieren, die es möglicherweise überfordern, alle erforderlichen Details bereitzustellen. Das Tool nutzt von Verkäufern bereitgestellte Bilder, um automatisch Informationen wie Produkttitel, Beschreibung, Kategorie und andere relevante Details einzugeben, die potenzielle Käufer wissen möchten.

Obwohl eBay für seine vielfältigen und manchmal inkonsistenten Produktangebote bekannt ist, könnte der Einsatz von KI-generierten Angeboten dazu beitragen, die Artikelinformationen konsistenter und vollständiger zu machen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass viele Verkäufer auf der Plattform sehr schnell auf Käuferfragen reagieren, was eine persönliche Note verleiht und zur Klärung eventueller Unklarheiten beiträgt.

Dieses bildbasierte Generierungstool ist nicht eBays erster Vorstoß in die generative KI. Zuvor bot das Unternehmen eine vereinfachte Version des Tools an, die Produktbeschreibungen basierend auf Verkäufereingaben generierte. Diese frühere Version wurde jedoch kritisiert, weil sie Text von geringer Qualität generierte. Benutzer berichteten, dass die generierte Beschreibung oft keine nützlichen Informationen enthielt und eine klischeehafte Sprache enthielt. In einigen Fällen wurden sogar wichtige Details entfernt, die potenzielle Käufer wissen wollten, was möglicherweise zu Käuferbeschwerden führte.

Trotz der potenziellen Vorteile ist es für Verkäufer wichtig, die von der KI generierten Angebote zu überprüfen und zu bearbeiten, um Genauigkeit und Relevanz sicherzustellen. Ziel des Tools ist es, Verkäufer beim Listungsprozess zu unterstützen, menschliches Eingreifen und die Liebe zum Detail bleiben jedoch von entscheidender Bedeutung.

Insgesamt verspricht das KI-Tool von eBay zur Generierung von Produktlisten aus Bildern, das Verkaufserlebnis effizienter zu gestalten. Verkäufer sollten jedoch vorsichtig sein und die notwendigen Anpassungen vornehmen, um die Genauigkeit und Qualität der Angebote sicherzustellen.